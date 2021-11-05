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    「萬華大鬧熱」暖場艋舺青山祭 滅火器等16團開唱

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

    2021/11/05 12:07

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市艋舺青山宮一年一度青山祭，在11月24至26日舉行日間遶境、夜間暗訪，中華文化總會今年則在青山祭前、11月13至20日之間2個週末辦「萬華大鬧熱」活動「暖場」，活動包括城市散步小旅行、已額滿的青山王祭典講座，20日當天有音樂祭，拍謝少年、滅火器等16組表演團體及歌手將在3舞台輪番開唱，邀民眾認識老城之美、振興萬華。

    文總表示，沒有搶到小旅行和講座的民眾別失望，20日（週六）將辦音樂祭與共生市集，市集在貴陽街以5大主題邀40個團隊店家，將萬華之飲食、技藝、穿搭、文創精華展演至常民街上，讓大家一起感受萬華的人情味，相關訊息及演出卡司，陸續在萬華大鬧熱臉書專頁公布。

    文總說，青山祭被當地傳統居民視為「小過年」，更是北台灣傳統祭典具代表性的年度盛事；文總延續去年再辦大鬧熱活動，今年以「興萬代、振八方」為主題，呼應疫情後「振興」概念，活絡疫情警戒期間受創的萬華，第1個週末靜態活動有南、北線城市散步產業人文小旅行，第2週末有艋舺迎青山王祭典講座，2收費活動因報名踴躍熱烈已全數額滿，顯示隨疫情趨緩回穩，萬華復甦也顯著回溫。

    萬華大鬧熱今年活動總表（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱今年活動總表（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

    萬華大鬧熱去年回顧畫面（圖:文總提供）

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