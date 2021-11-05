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    出席學術研討會 陳宗彥：防疫有成是跨領域合作成績

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥受邀出席台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會。（記者周敏鴻攝）

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥受邀出席台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會。（記者周敏鴻攝）

    2021/11/05 11:14

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「後新冠肺炎的公共行政：專業行政與跨域協力」國際學術研討會今天在桃園市中央警察大學登場，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥受邀出席時指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，全國居家檢疫民眾累計81萬餘人，因民政、警政系統密切合作，違規比例才能不到千分之3。

    台灣公共行政與公共事務系所聯合會今天舉辦年會暨國際學術研討會，探討經歷武漢肺炎後的公共行政領域相關議題，包括以口罩政策為例來檢驗政府的疫情危機治理能力、針對臉書上與疫情相關的假訊息分析、以及後疫情時代的犯罪分析與趨勢預測等。

    陳宗彥出席分享防疫經驗，他說，疫情期間，除了醫療體系扮演起關鍵角色外，各行政單位的跨領域合作，也是防疫有成的重要原因。以居家檢疫政策為例，除了民眾配合，民政系統有里幹事給予關懷、警政系統介入控管，跨領域密切合作，才成功建構起完整體系，讓疫情爆發至今居家檢疫累計81萬餘人中僅千分之3的民眾違規。

    桃園市長鄭文燦也出席，他說，桃園市政府精準疫調、及時匡列、及時隔離、及時採檢等防疫政策，也靠各行政單位的跨領域合作，例如醫療體系負責篩檢、照顧病患、施打疫苗，警政體系配合疫調，民政體系關懷居家檢疫民眾等，才能展現台灣防疫的韌性。

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右5）、桃園市長鄭文燦（左4）受邀出席台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會。（記者周敏鴻攝）

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右5）、桃園市長鄭文燦（左4）受邀出席台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會。（記者周敏鴻攝）

    台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會在中央警察大學登場。（記者周敏鴻攝）

    台灣公共行政與公共事務系所聯合會年會暨國際學術研討會在中央警察大學登場。（記者周敏鴻攝）

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