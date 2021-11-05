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    公總昨與警方擴大機車路檢 查獲外送員7件車輛設備違規

    公總昨與警察機關執行機車路檢專案，查獲外送員7件車輛設備違規。（公路總局提供）

    公總昨與警察機關執行機車路檢專案，查獲外送員7件車輛設備違規。（公路總局提供）

    2021/11/05 10:07

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局為提升運輸業從業人員執業安全，攜手勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」，昨日再會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」，擇定外送機車出入頻繁路段或區域進行稽查，駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝）等均為查核重點；昨日共攔查84輛次外送機車，查獲7件違規，均屬車輛規格設備未符規定。

    公總昨日與警察機關執行全國性的路檢專案作業，總共排定14班次，攔查點包含台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、桃園市、台中市2處、南投縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市2處、台東縣。違規情況均屬車輛規格設備未符規定，包含煞車燈不亮1件，罰900元至1800元，擅自變更原規格設備（貨架超長、改方向燈顏色）2件，罰900元至1800元；輪胎深度不符規定2件，要求召回驗車；變更電系設備（加裝、改裝LED頭燈）2件，罰2400元至9600元。

    另外，公總副局長黃運貴、勞動部職業安全署副署長朱金龍昨也率隊前往富胖達股份有限公司（Foodpanda），針對汽車貨運監理、職業安全衛生規範等執行情形進行實地稽查，並要求業者須負起監督管理責任，減少外送員的違規與事故發生。

    公總表示，將持續督促業者加強安全管理工作，並由臺北市區監理所督導業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，適時提供業者訓練所需教材與資源，同時要求業者針對發生事故之外送員應參加教育訓練，以提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護交通安全。

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