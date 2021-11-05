中都戲院今拆除 陳其邁允諾三D雷射繪測做影像保存

中都戲院柱子爆裂，鋼筋鏽蝕嚴重，今天起開始拆除。（高市府提供）

2021/11/05 09:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕55年歷史的三民區中都戲院，將於今天起拆除，議員及文史工作者疾呼，透過三D雷射繪測方式做影像保存，高雄市長陳其邁當場允諾，會先做建物安全維護，給文史工作者一點時間，趕快進行繪測與保存。

中都戲院1樓是傳統市場、2樓戲院。戲院自75年停止營業迄今，陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌情形，經過鑑定，發現柱子爆裂，鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險，陳其邁指示工務局於今天起進行拆除，同時輔導安置市場內攤商。

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高雄市議會今天進行總質詢，時代力量議員林于凱表示，中都戲院於民國55年完工，是中都地區早期工業發展的重要地帶，在地人有很深的情感連結。

林于凱認為，中都戲院的拆除有行政瑕疵，公文下達又急又快，文到7日內要自行拆除，30日內可訴願，但拆掉了，訴願又能如何？他認為「市府站在公安立場要拆除，並沒有錯，但有沒有可能用三D雷射繪測方式，做影像保存？ 」

對此，高雄市長陳其邁表示，為保障民眾住的安全，透過建築師等三大公會鑑定，中都戲院已到達危險程度，必須拆除。

陳其邁強調，他贊成文史工作者對文化保存的建議，針對可以保存部分，進行三D雷射繪測，早上已經請副市長林欽榮協調，先做安全維護，給文史工作者一點時間，趕快進行繪測與保存。

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