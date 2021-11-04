幼兒園停辦6個月 家長砲轟市府決策草率、漠視受教權

仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，今晚召開家長會議，家長（右）當著教育局科長陳怡婷（左）指責市府停辦幼兒園，影響其他幼童的受教權！（記者方志賢攝）

2021/11/04 22:36

〔記者方志賢／高雄報導〕高市仁武彼得魚幼兒園被家長指控4歲男童遭敎保員不當管教，遭市府裁處停辦6個月，卻引發其他長家反彈，今晚在園區召開家長會議，家長群情激憤，砲轟市府只因一位家長指控、教室片段錄影，短短2天就宣布停辦半年，決策草率，嚴重影響其他130多名幼童的受教權，市府若執意要停辦，家長們只好走上街頭，到市府向市長陳其邁抗議！

出席家長會的教育局幼教科長陳怡婷表示，針對家長的訴求，市長聽到了，決議45天後，12月20日停辦的公文才會送到幼兒園，停辦的裁罰才會生效，期間也提供附近幼兒園名單，供家長選擇。

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陳怡婷強調，按照裁處的程序，目前為園方陳述意見階段，45天內，園方若能提出新事證，教育局會審酌新事證，並重新考量裁處的額度，有沒有符合比例原則，是否情節重大到必須停辦，仍可以重新來審議。

高雄仁武區彼得魚幼兒園一名4歲男童向媽媽說被老師打屁股，帶到醫院驗傷右臀有挫傷，家長指控幼兒園的教保員不當管教，教育局調視器後發現，同班有3名幼童因不午睡，被教保員持玩具槌恐嚇，2名幼童被罰站，市府裁處停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

市府這項措施引發其他家長不滿，並發起聯署反對幼兒園停辦，全員139名幼童，有超過130名家長參加聯署，今晚7點家長也在幼兒園召開家長會議，出席家長群情激憤，大罵市府要懲罰疑似不當管教的教保員，連同一百多名無辜孩童及家長也一起被惡整，完全侵犯孩童們受教權。

一名朱姓家長表示，幼兒園孩子都只有2到6歲，不像大人哪麼容易適應新環境，在未釐清相關事實、責任前，市府裁處幼兒園停辦半年，強制要孩子離校，會造成孩子的心靈受創。

也有家長憤怒表示，現場一百多位家長並沒有犯錯，只因為市府堅持要把幼兒園關掉，卻必須在這裡承受這樣處罰，難道公平嗎？

仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，卻引發家長反彈，今晚在園區召開家長會議。（記者方志賢攝）

仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，幼兒園園長（左）今晚遞陳情書給教育局科長（右）。（記者方志賢攝）

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