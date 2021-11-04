為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    幼兒園停辦6個月 家長砲轟市府決策草率、漠視受教權

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，今晚召開家長會議，家長（右）當著教育局科長陳怡婷（左）指責市府停辦幼兒園，影響其他幼童的受教權！（記者方志賢攝）

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，今晚召開家長會議，家長（右）當著教育局科長陳怡婷（左）指責市府停辦幼兒園，影響其他幼童的受教權！（記者方志賢攝）

    2021/11/04 22:36

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市仁武彼得魚幼兒園被家長指控4歲男童遭敎保員不當管教，遭市府裁處停辦6個月，卻引發其他長家反彈，今晚在園區召開家長會議，家長群情激憤，砲轟市府只因一位家長指控、教室片段錄影，短短2天就宣布停辦半年，決策草率，嚴重影響其他130多名幼童的受教權，市府若執意要停辦，家長們只好走上街頭，到市府向市長陳其邁抗議！

    出席家長會的教育局幼教科長陳怡婷表示，針對家長的訴求，市長聽到了，決議45天後，12月20日停辦的公文才會送到幼兒園，停辦的裁罰才會生效，期間也提供附近幼兒園名單，供家長選擇。

    陳怡婷強調，按照裁處的程序，目前為園方陳述意見階段，45天內，園方若能提出新事證，教育局會審酌新事證，並重新考量裁處的額度，有沒有符合比例原則，是否情節重大到必須停辦，仍可以重新來審議。

    高雄仁武區彼得魚幼兒園一名4歲男童向媽媽說被老師打屁股，帶到醫院驗傷右臀有挫傷，家長指控幼兒園的教保員不當管教，教育局調視器後發現，同班有3名幼童因不午睡，被教保員持玩具槌恐嚇，2名幼童被罰站，市府裁處停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

    市府這項措施引發其他家長不滿，並發起聯署反對幼兒園停辦，全員139名幼童，有超過130名家長參加聯署，今晚7點家長也在幼兒園召開家長會議，出席家長群情激憤，大罵市府要懲罰疑似不當管教的教保員，連同一百多名無辜孩童及家長也一起被惡整，完全侵犯孩童們受教權。

    一名朱姓家長表示，幼兒園孩子都只有2到6歲，不像大人哪麼容易適應新環境，在未釐清相關事實、責任前，市府裁處幼兒園停辦半年，強制要孩子離校，會造成孩子的心靈受創。

    也有家長憤怒表示，現場一百多位家長並沒有犯錯，只因為市府堅持要把幼兒園關掉，卻必須在這裡承受這樣處罰，難道公平嗎？

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，卻引發家長反彈，今晚在園區召開家長會議。（記者方志賢攝）

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，卻引發家長反彈，今晚在園區召開家長會議。（記者方志賢攝）

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，幼兒園園長（左）今晚遞陳情書給教育局科長（右）。（記者方志賢攝）

    仁武彼得魚幼兒園遭市府裁處停辦6個月，幼兒園園長（左）今晚遞陳情書給教育局科長（右）。（記者方志賢攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幼兒園被控不當管教停辦6月 家長連署聲援園方、要求受敎權
    2021/11/04 13:25

    幼兒園被控不當管教停辦6月 家長連署聲援園方、要求受敎權
    高雄兒虐案頻傳 陳其邁：從重處分、嚴重者公布負責人和機構
    2021/11/04 10:36

    高雄兒虐案頻傳 陳其邁：從重處分、嚴重者公布負責人和機構

    台廠「保暖黑科技神褲」紅到海外
    教保員疑拿塑膠槌嚇幼童 高雄教育局調查：3人受害、2生遭罰站
    2021/11/03 19:49

    教保員疑拿塑膠槌嚇幼童 高雄教育局調查：3人受害、2生遭罰站
    獨家》高雄又傳疑似虐童！4歲童派出所大吼：妳不配當老師！
    2021/11/02 21:43

    獨家》高雄又傳疑似虐童！4歲童派出所大吼：妳不配當老師！

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播