為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鳥嘴潭人工湖砂石車擾民 霧峰人盼清潔路面、維護交通

    水利署進行鳥嘴潭人工湖工程，因砂石車頻繁進出霧峰北岸路等路段，立委何欣純協調派人維護交通，並清掃路面砂土。（記者陳建志攝）

    水利署進行鳥嘴潭人工湖工程，因砂石車頻繁進出霧峰北岸路等路段，立委何欣純協調派人維護交通，並清掃路面砂土。（記者陳建志攝）

    2021/11/04 21:10

    〔記者陳建志／台中報導〕為解決彰化地區用水問題，經濟部斥資190多億元，在國六東草屯交流道附近闢設鳥嘴潭人工湖，未來每天可供應彰化及南投草屯20多萬噸的民生用水，不過因砂石車行經台中霧峰區萬豐及舊正里道路，民眾抱怨砂石車影響交通，路面也滿布灰塵，立委何欣純接獲陳情進行協調，要求中水局派人指揮交通，並灑水清潔路面化解民怨。

    水利署中區水資源局2019年8月在國六東草屯交流道附近，進行鳥嘴潭人工湖蓄水工程，將引烏溪水源至人工湖，未來每天供應草屯4萬噸、彰化21萬噸自來水，解決民生用水與地層下陷的問題，整起工程預計2023年完工。

    立委何欣純表示，該項工程為解決地層下陷和缺水問題，確實有其必要性，但因從鳥嘴潭工地載運土方的砂石車，會行經烏溪橋和霧峰北岸路等路段，頻繁進出的砂石車不但影響行車安全，掉落的沙土也讓路面布滿灰塵，讓附近的萬豐里及舊正里民眾相當困擾，之前也向市議員李天生、林德宇等人陳情。

    經協調後，中水局除派人指揮交通，並隨時灑水清潔路面，並將請區公所提報計劃，補助經費聘請義交及環保人員，協助交通指揮及環境清潔工作，另也將加強萬豐及舊正里一帶路面、人行道、排水溝清潔及綠美化設施。

    另舊正里里長張國財等人指出，工程砂石車頻繁行經烏溪橋，擔心橋梁安全；何欣純表示將要求公路總局進行檢測及定時維護巡查，確保道路橋梁行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鳥嘴潭人工湖有石虎定居 專家不推異地補償：創造優質現地
    2021/09/22 19:03

    鳥嘴潭人工湖有石虎定居 專家不推異地補償：創造優質現地
    鳥嘴潭人工湖工程空污嚴重 南投議長：若未改善應勒令停工
    2021/09/03 15:44

    鳥嘴潭人工湖工程空污嚴重 南投議長：若未改善應勒令停工

    房市買氣熱 換屋家電首選 Sony
    「鳥嘴潭人工湖」截取烏溪水源 農友擔心影響農業用水
    2021/06/18 12:06

    「鳥嘴潭人工湖」截取烏溪水源 農友擔心影響農業用水
    199億元烏溪鳥嘴潭工程發包 未來供彰化和草屯用水
    2019/11/07 22:42

    199億元烏溪鳥嘴潭工程發包 未來供彰化和草屯用水

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播