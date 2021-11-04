鳥嘴潭人工湖砂石車擾民 霧峰人盼清潔路面、維護交通

水利署進行鳥嘴潭人工湖工程，因砂石車頻繁進出霧峰北岸路等路段，立委何欣純協調派人維護交通，並清掃路面砂土。（記者陳建志攝）

2021/11/04 21:10

〔記者陳建志／台中報導〕為解決彰化地區用水問題，經濟部斥資190多億元，在國六東草屯交流道附近闢設鳥嘴潭人工湖，未來每天可供應彰化及南投草屯20多萬噸的民生用水，不過因砂石車行經台中霧峰區萬豐及舊正里道路，民眾抱怨砂石車影響交通，路面也滿布灰塵，立委何欣純接獲陳情進行協調，要求中水局派人指揮交通，並灑水清潔路面化解民怨。

水利署中區水資源局2019年8月在國六東草屯交流道附近，進行鳥嘴潭人工湖蓄水工程，將引烏溪水源至人工湖，未來每天供應草屯4萬噸、彰化21萬噸自來水，解決民生用水與地層下陷的問題，整起工程預計2023年完工。

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立委何欣純表示，該項工程為解決地層下陷和缺水問題，確實有其必要性，但因從鳥嘴潭工地載運土方的砂石車，會行經烏溪橋和霧峰北岸路等路段，頻繁進出的砂石車不但影響行車安全，掉落的沙土也讓路面布滿灰塵，讓附近的萬豐里及舊正里民眾相當困擾，之前也向市議員李天生、林德宇等人陳情。

經協調後，中水局除派人指揮交通，並隨時灑水清潔路面，並將請區公所提報計劃，補助經費聘請義交及環保人員，協助交通指揮及環境清潔工作，另也將加強萬豐及舊正里一帶路面、人行道、排水溝清潔及綠美化設施。

另舊正里里長張國財等人指出，工程砂石車頻繁行經烏溪橋，擔心橋梁安全；何欣純表示將要求公路總局進行檢測及定時維護巡查，確保道路橋梁行車安全。

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