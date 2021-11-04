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    車上國道遭檢舉違規連吃9罰單 6分鐘6張+46秒3張

    陳男開車上3號國道被後方駕駛連續檢舉違規，連吃9張罰單。示意照。（記者李立法攝）

    陳男開車上3號國道被後方駕駛連續檢舉違規，連吃9張罰單。示意照。（記者李立法攝）

    2021/11/04 20:39

    〔記者李立法／屏東報導〕陳男開車上國道卻被後方駕駛連續檢舉違規變換車道，連吃9張罰單，挨罰2萬7千元，前6張違規時間相差不到6分鐘，後3張更是在46秒內開出，陳男認為違反比例原則，提告撤單，屏東地院審理後撤銷其中7張罰單，幫陳男省下2萬1千元罰金，可上訴。

    陳男今年元旦開車上3號國道被後方駕駛連續檢舉違規，國道警察局總共開出9張未依規定使用方向燈變換車道的罰單，各罰3千元，陳男發現前6張罰單在13時9分40秒至13時15分35秒開出，前後違規時間相差不到6分鐘，距離約11.5公里，後3張罰單在13時23分25秒至13時24分11秒開出，前後僅46秒，距離約2公里。

    陳男主張，「道路交通管理處罰條例」規定，違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，不得連續舉發；原處分過於密集，嚴重違反比例原則，應撤銷。

    警方認為陳男各違規行為，雖相隔時間不久，卻是在不同情狀下及不同時、地所為，各次變換車道時，前後方或相鄰車道分別有不同車輛行駛中，對不同用路人行車安全構成危害，自應分別處罰。

    屏東地院認為陳男所犯屬同類型違規行為，原處分過於密集，已違反憲法所規定的比例原則，前6張罰單違規時間相差不到6分鐘，根據處罰條例規定，應撤銷後5張罰單，另外的3張罰單也應銷撤後面2張，9張罰單中，法官判7張免罰，其餘開罰無違誤。

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