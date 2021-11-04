紫斑蝶嬌客來了！ 高雄茂林雙年賞蝶季11/6開跑

高雄茂林雙年賞蝶季「蝶毯」奇景。（茂林國家風景區管理處提供）

2021/11/04 18:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕秋風送爽，一年一度紫斑蝶南下大武山度冬季節又將到來，茂林生態公園最近清晨已可見到紫斑蝶群聚的壯麗景觀，茂林國家風景區管理處6日將舉辦「2021-2022茂林雙年賞蝶季」開幕活動，喜迎紫斑蝶嬌客到來。

茂管處長柯建興表示，茂林雙年賞蝶季活動從每年10月至隔年2月，為東高雄冬季盛事，紫斑蝶群聚過冬是難得的生態奇景，尤其是鮮少看到的「蝶河」（紫斑蝶集體飛翔）、「蝶瀑」（紫斑蝶集體在樹上停棲）、「蝶毯」（紫斑蝶集體在地面上吸水）等景象，最近都會在茂林生態公園上演，適合早起的旅客尋幽訪勝。

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茂管處表示，開幕活動6日在茂林生態公園熱鬧登場，安排茂林青年會以勇士舞莊嚴祝願開場，並由魯凱、排灣青年組成的Focus樂團帶來現代音樂演出，古、今風格揭開賞蝶系列活動序幕。

茂管處也在賞蝶季期間推出LINE@走讀實境遊戲，透過智慧型手機的LINE帳號綁定，1帳號限玩1次，選擇多納、萬山或茂林部落數位內容，聽取耆老口述的動人故事，完成小任務即可至茂林遊客中心換取限量「部落藏寶圖」桌遊組合1份，闖關時間自11月6日至明年2月28日。

賞蝶活動每年均吸引大批遊客車潮上山，為避免民眾飽受塞車、停車之苦，茂管處建議民眾可善用高雄客運H31（旗山－多納）公車前往，由旗山轉運站出發，沿途停靠茂林區公所、蛇頭山、多納等地，該公車即日起至明年2月28日平日3班次、假日6班次，以里程計費，一日即可暢遊茂林各主要景點。

國內多家旅行社也推出1-2日遊程，民眾可運用五倍券和國旅券旅行，優惠省更多，相關系列活動與市集場次可上網Fun心遊茂林粉絲專頁及專題網頁查詢。

茂林生態公園最近清晨已可見到紫斑蝶群聚的壯麗景觀。（茂林國家風景區管理處提供）

高雄茂林崇山峻嶺、溪水潺流，風景美不勝收，圖為橫跨濁口溪，全長232公尺、高103公尺，號稱東南亞最高的多納高吊橋。（茂林國家風景區管理處提供）

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