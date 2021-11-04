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    民眾打BNT出現不良反應掛急診遭拒收？恩主公醫院澄清

    恩主公醫院遭指控拒收疫苗不良反應的患者，釀成患者插管、裝葉克膜搶救生命，對此，院方也出面澄清。（資料照，記者邱書昱攝）

    恩主公醫院遭指控拒收疫苗不良反應的患者，釀成患者插管、裝葉克膜搶救生命，對此，院方也出面澄清。（資料照，記者邱書昱攝）

    2021/11/04 16:09

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽恩主公醫院被控，10月22日拒收一名注射完BNT疫苗出現不良副作用的婦人，導致她病況急轉直下危及生命，需要使用葉克膜搶救，家屬不能諒解。對此，恩主公醫院表示，當時檢傷人員有量測相關數據都屬正常，病人過程中也表示已經好轉想返家休養，該案屬於溝通上的誤會，目前病患已康復出院。

    據了解，該名年約60多歲的婦人在10月18日注射第一劑BNT疫苗後，隔天出現呼吸困難症狀，由於狀況沒有好轉，因此到21日前往三峽恩主公醫院急診，因為生理數值都正常，院方說明觀察2週再掛號，先行退掛沒有將她收住院，不料，22日病況急轉直下，需要使用葉克膜搶救。

    對於家屬在網路上的指控，恩主公醫院表示，10月21日民眾前往急診就醫檢傷時，測量血氧等數據都正常，而患者也說已經好轉想要回家休息觀察，檢傷人員同樣有提醒不舒服狀況就要返診就醫。

    恩主公醫院表示，目前該位民眾已康復出院，住院期間醫療團隊皆與病人及家屬說明病況變化與處理方式，並依規定通報「疫苗不良事件通報系統」處理，也持續關心追蹤病人狀況。

    此外，新北市衛生局表示，10月25日家屬主動致電衛生所通報，立即協助填寫相關資料，遞件申請中央疫苗不良反應通報審議，該日醫院也有同步上傳通報，期間衛生所護理師持續關懷追蹤民眾健康情況，後續需要協助的地方，也會持續協助。

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