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    愛戀魯迅？五四作家蘇雪林也受假消息攻擊 成大學者澄清

    成功大學舉辦「惜．念．蘇雪林」文物展，今天在成大中文系開幕。（記者洪瑞琴攝）

    成功大學舉辦「惜．念．蘇雪林」文物展，今天在成大中文系開幕。（記者洪瑞琴攝）

    2021/11/04 16:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展，今（4）日開幕，展出蘇雪林珍貴手稿與生活遺物，從這位時代女性創作歷程一窺中國五四運動文學軌跡。

    蘇雪林被文壇譽為「五四時代最後一位大師」，當年輾轉來台應聘成功大學中文系，執教鞭18年才退休，1999年以102歲嵩壽過世。蘇雪林在台南生活長達40餘年，清骨自守而寫作不輟，樹立了對生命、創作、閱讀、學術終身不懈追求的精神形象。

    成大榮譽教授陳昌明表示，中國興起社會主義風潮的時代，蘇雪林是反對共產社會主義，所以她對魯迅的批評在那個年代是最尖銳的，罵魯迅最凶的一個人，即使台灣本土作家也有不少人喜歡魯迅作品，但她不畏時代巨浪依然守護她的堅持與理想，她既愛好追求民主思維，亦謹守傳統文化與道德，不知受到多少攻擊，甚至被說成是愛戀魯迅，得不到魯迅才罵得如此凶，「這完全是假消息」，這跟現代所謂的假消息一樣，都是捏造出來的。

    成大校長蘇慧貞表示，蘇雪林是大時代典範人物，堅持理想不隨波逐流，一生軌跡讀書與寫作，在傳統中開創新思維，其高亮風骨，正是象徵成大創校90週年「藏行顯光，成就共好」所堅守的核心價值，專注本份、不鋒芒畢露，點燃心中的蠟燭，在黑暗時刻共創光明。

    蘇雪林身後文物資產與作品著作權捐獻給成大，學校也為此成立「蘇雪林教授學術文化基金會」。成大博物館成立之初，即為蘇教授文物策展「印象蘇雪林．最後一位五四作家」，歷時近14年。因博物館空間調整而將文物移交中文系，舉行「惜．念．蘇雪林」文物展。

    蘇雪林年輕時照片。（記者洪瑞琴翻攝，攝自成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展）

    蘇雪林年輕時照片。（記者洪瑞琴翻攝，攝自成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展）

    成大校長蘇慧貞（右）仔細觀看蘇雪林特展文物。（記者洪瑞琴攝）

    成大校長蘇慧貞（右）仔細觀看蘇雪林特展文物。（記者洪瑞琴攝）

    蘇雪林親筆手稿。（記者洪瑞琴攝）

    蘇雪林親筆手稿。（記者洪瑞琴攝）

    成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展，展出蘇教授生前遺物，此人已故，斯人精神依在。（記者洪瑞琴攝）

    成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展，展出蘇教授生前遺物，此人已故，斯人精神依在。（記者洪瑞琴攝）

    蘇雪林生活點滴遺物，樸實布製的燈罩，可見創作生活淡雅。（記者洪瑞琴攝）

    蘇雪林生活點滴遺物，樸實布製的燈罩，可見創作生活淡雅。（記者洪瑞琴攝）

    蘇雪林（右）與冰心（中上）、丁玲（中下）、馮浣（左上）凌淑華（左下），是中國新文學第一代女作家。（記者洪瑞琴翻攝，攝自成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展）

    蘇雪林（右）與冰心（中上）、丁玲（中下）、馮浣（左上）凌淑華（左下），是中國新文學第一代女作家。（記者洪瑞琴翻攝，攝自成功大學「惜．念．蘇雪林」文物展）

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