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    高捷運量回升 5日起加密假日班距、恢復深夜列車

    高捷運量回升破11萬人次，宣布5日起加密假日班距、恢復深夜列車。（記者王榮祥翻攝）

    高捷運量回升破11萬人次，宣布5日起加密假日班距、恢復深夜列車。（記者王榮祥翻攝）

    2021/11/04 14:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕隨全民防疫有成，民眾搭乘大眾運具信心回流，高雄捷公司今宣布，自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。

    高捷統計，八月份日運量6.4萬人次、九月份8.4萬人次、十月份日運量攀升至11.3萬人次，為服務假日出遊及通勤旅客，自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。

    高捷說明，自11月5日起加密列車班距時段為「假日前一日（即週五）」及「假日（週六、週日）」時段。營運班距加密後，「假日前一日」紅線離峰班距由原10分鐘調至8分鐘內，「假日」時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4~6分鐘，其餘時段調整為6~8分鐘班距，橘線原10分鐘調整為5~8分鐘班距，平日尖峰時段則仍維持4~6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

    除加密假日班距及恢復深夜列車服務外，為提升運量，高捷另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動，即日起至2022年1月31日止，每週五、六、日期間，持台灣地區發行之JCB感應式信用卡/簽帳金融卡（含綁定Apple Pay等數位支付）刷乘高捷，可享當趟六折計費，每人每月最高可享新台幣250元優惠，歡迎卡友們多加利用。

    高捷表示，為提供最舒適的旅運服務，將視疫情等級、旅運需求、調度量能等因素，進行深夜列車行駛及營運班距滾動式調整。另提醒搭乘深夜列車之乘客，因該車各從四個端點站發出，抵達各站時間不同，建議搭乘前可先向車站服務人員洽詢或上高捷公司官網查詢，以掌握完整搭車時間與資訊。

    高捷另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動。（記者王榮祥翻攝）

    高捷另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動。（記者王榮祥翻攝）

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