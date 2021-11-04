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    「嘉玲」沒來了！ 本土+1、境外+1

    本土病例連續10天加零失敗，今新增1例本土病例。（本報製）

    本土病例連續10天加零失敗，今新增1例本土病例。（本報製）

    2021/11/04 14:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續穩定，但本土病例連續10天加零失敗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增1例本土病例，研判是舊案，另外，新增1例境外移入，屬於突破性感染，但無新增染疫死亡。

    莊人祥說明，今日新增1例本土個案（案16539），為本國籍30多歲男性，今年10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，曾打過1劑AZ疫苗，於今日確診（Ct值34，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）；相關接觸者衛生單位匡列中。

    至於新增1例義大利境外移入個案（案16540），為本國籍20多歲男性， 5月至美國工作，10月25日因公前往義大利，11月2日自義大利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診（Ct值34.6）；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名境外移入個案曾於8月底、9月底各接種一劑莫德納疫苗，因此屬於突破性感染。

    指揮中心統計，國內累計16430例確診，分別為1786境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

    其中，去年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

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