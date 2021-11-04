美青少年第2劑BNT心肌炎增10倍 林氏璧：台灣恐有160例

台大前醫師林氏璧在臉書發文指出，根據美國FDA和CDC最近的會議指出，從12到29歲，BNT第二劑後心肌炎通報率大概是第一劑的十倍，以台灣目前狀況，之後有可能出現160例。圖為示意圖。（資料照）

2021/11/04 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕國內12歲至17歲青少年已於9月底接種首劑BNT疫苗，至今已滿4週，外界關心青少年第2劑BNT疫苗的接種期程，不過台大前醫師林氏璧在臉書發文指出，根據美國FDA和CDC最近的會議指出，從12到29歲，BNT第2劑後心肌炎通報率大概是第1劑的10倍，以台灣目前狀況，之後有可能出現160例，他認為應該要綜合國外經驗，配合本土的資料來考量，是否要立刻就接種第2劑。

台大前醫師林氏璧昨下午在臉書「日本自助旅遊中毒者」粉專發文指出，美國FDA（食品藥物管理局）和疾病管制暨預防中心在最近2次會議上，都請了同1位小兒心臟科醫師來講心肌炎，其中12到29歲的民眾在接種第2劑BNT後，出現心肌炎得通報率大概是第1劑的10倍。

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林氏璧指出，以台灣來說，截至10月27日，接種BNT後出現心肌炎有19例，年齡介於12至21歲，有16男3女，至於12至17歲則有16人。在19人中有18例是輕症，其中17人已出院，1人門診追蹤，僅有1人裝葉克膜還在住院中。若依美國資料來看，台灣年輕男性打完第2劑，有可能出現160例心肌炎，他表示「這也是為何何美鄉，黃高彬和黃立民老師等人認為，年輕人可考慮暫緩第2劑接種的原因。」

林氏璧說，雖然根據美國資料，這些心肌炎多半是輕症，和病毒引起的心肌炎差很多，但的確應該謹慎看待。目前台灣疫情和緩，是否要如美國般義無反顧，應該要綜合國外經驗，配合本土的資料來判斷。他也提到，我國本土感染多半是Alpha，青少年極少重症，不過慢性後遺症的機率為何，相信專家委員會都會考慮。

林氏璧也引述葉庭瑜醫師建議，可參考英國後續怎麼做決定。目前英國年輕人和我們一樣是9月開打BNT，但他們建議先只打1針，要看後續COMCOVE3混打試驗的結果，還有世界各國長期追蹤這些心肌炎案例的後續，並於明年初再決定是否施打第2劑，以及要施打什麼疫苗和劑量。他表示英國混打結果預計年底會有初步結果，認為台灣其實可以等這項臨床試驗結果出爐再做考量也不遲。

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