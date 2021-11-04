為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美青少年第2劑BNT心肌炎增10倍 林氏璧：台灣恐有160例

    台大前醫師林氏璧在臉書發文指出，根據美國FDA和CDC最近的會議指出，從12到29歲，BNT第二劑後心肌炎通報率大概是第一劑的十倍，以台灣目前狀況，之後有可能出現160例。圖為示意圖。（資料照）

    台大前醫師林氏璧在臉書發文指出，根據美國FDA和CDC最近的會議指出，從12到29歲，BNT第二劑後心肌炎通報率大概是第一劑的十倍，以台灣目前狀況，之後有可能出現160例。圖為示意圖。（資料照）

    2021/11/04 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕國內12歲至17歲青少年已於9月底接種首劑BNT疫苗，至今已滿4週，外界關心青少年第2劑BNT疫苗的接種期程，不過台大前醫師林氏璧在臉書發文指出，根據美國FDA和CDC最近的會議指出，從12到29歲，BNT第2劑後心肌炎通報率大概是第1劑的10倍，以台灣目前狀況，之後有可能出現160例，他認為應該要綜合國外經驗，配合本土的資料來考量，是否要立刻就接種第2劑。

    台大前醫師林氏璧昨下午在臉書「日本自助旅遊中毒者」粉專發文指出，美國FDA（食品藥物管理局）和疾病管制暨預防中心在最近2次會議上，都請了同1位小兒心臟科醫師來講心肌炎，其中12到29歲的民眾在接種第2劑BNT後，出現心肌炎得通報率大概是第1劑的10倍。

    林氏璧指出，以台灣來說，截至10月27日，接種BNT後出現心肌炎有19例，年齡介於12至21歲，有16男3女，至於12至17歲則有16人。在19人中有18例是輕症，其中17人已出院，1人門診追蹤，僅有1人裝葉克膜還在住院中。若依美國資料來看，台灣年輕男性打完第2劑，有可能出現160例心肌炎，他表示「這也是為何何美鄉，黃高彬和黃立民老師等人認為，年輕人可考慮暫緩第2劑接種的原因。」

    林氏璧說，雖然根據美國資料，這些心肌炎多半是輕症，和病毒引起的心肌炎差很多，但的確應該謹慎看待。目前台灣疫情和緩，是否要如美國般義無反顧，應該要綜合國外經驗，配合本土的資料來判斷。他也提到，我國本土感染多半是Alpha，青少年極少重症，不過慢性後遺症的機率為何，相信專家委員會都會考慮。

    林氏璧也引述葉庭瑜醫師建議，可參考英國後續怎麼做決定。目前英國年輕人和我們一樣是9月開打BNT，但他們建議先只打1針，要看後續COMCOVE3混打試驗的結果，還有世界各國長期追蹤這些心肌炎案例的後續，並於明年初再決定是否施打第2劑，以及要施打什麼疫苗和劑量。他表示英國混打結果預計年底會有初步結果，認為台灣其實可以等這項臨床試驗結果出爐再做考量也不遲。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列推BNT加強劑 數據指住院率、重症風險均降低9成
    2021/11/02 10:58

    以色列推BNT加強劑 數據指住院率、重症風險均降低9成
    輝瑞/BNT疫苗5至11歲兒童臨床試驗 保護力達90.7％
    2021/10/22 21:51

    輝瑞/BNT疫苗5至11歲兒童臨床試驗 保護力達90.7％

    掌握拜登經濟學商機
    輝瑞/BNT發布數據 稱疫苗追加劑對武肺防護力達95.6％
    2021/10/21 22:02

    輝瑞/BNT發布數據 稱疫苗追加劑對武肺防護力達95.6％
    以色列研究：輝瑞疫苗對12至18歲有效 90％防護Delta變種
    2021/10/21 18:57

    以色列研究：輝瑞疫苗對12至18歲有效 90％防護Delta變種

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    BNT疫苗開打 醫曝家長心聲：雖無奈仍選擇接種
    2021/09/22 13:07

    BNT疫苗開打 醫曝家長心聲：雖無奈仍選擇接種
    輝瑞/BNT疫苗對5至11歲幼童有效 將向FDA申請授權
    2021/09/20 19:46

    輝瑞/BNT疫苗對5至11歲幼童有效 將向FDA申請授權
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播