數位落差致花蓮5600名長者未打第2劑 5日起縣府統一安排接種

花蓮縣截至3日完成第2劑疫苗接種覆蓋率33.6％，針對縣內65歲、原住民55歲以上長者，因數位落差未施打莫德納第2劑的5600人，縣府規劃5日至13日間，共分23梯次統一安排接種。 （記者王峻祺攝）

2021/11/04 12:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台疫苗持續接種，花蓮縣截至3日完成第2劑覆蓋率33.6％，針對縣內65歲、原住民55歲以上長者，因數位落差，未至1922平台意願登記、接種或預約錯過施打者，縣府盤點後共計5600人，目前規劃5日至13日間，共分23梯次統一安排接種。

第12輪莫德納疫苗第2劑施打作業昨執行完畢，花蓮縣衛生局盤點剩餘疫苗，並利用衛生福利部疾病管制署全國性預防接種資訊管理系統，列出縣內未接種第2劑長者名冊，共有5600人將安排在集中地點施打。

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花蓮縣衛生局長朱家祥說，尚未接種莫德納疫苗第2劑長者，主要是因故無法至1922平台意願登記或接種預約，或預約後錯過接種者，衛生局立即針對8月22日前已施打第1劑莫德納疫苗長者進行造冊，免預約並發送接種通知單。

他說，名單將依照戶籍地、按鄉鎮市村里別造冊後，今起陸續委由鄉鎮巿公所村里長發放淺綠色疫苗接種通知單，通知疫苗接種，長者5日起只要拿通知單，就可在指定時間及地點前往接種。

花蓮縣府規劃長者第2劑莫德納接種時間為11月5日至13日，共分23梯次，接種地點在各鄉鎮市衛生所及指定醫院，其中單場次安排接種最多人次為10日花蓮市靜思堂地下1樓，由慈濟醫院執行，預計施打人數1444人；其次是吉安鄉吉安國小活動中心、花蓮醫院執行，預計施打數1168人。

花蓮縣衛生局統計至3日，全縣32萬餘人，已有21萬7657人打完第1劑，覆蓋率67.6％，10萬8391人打完第2劑，覆蓋率33.6％。

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