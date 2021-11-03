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    尬車可以免繳罰單？ 彰化溪湖K1賽車場推縣民6折優惠

    彰化縣溪湖K1小型賽車場推廣正確競車觀念，推出彰化縣民體驗賽道6折優惠活動，即日起至明年1月。（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪湖K1小型賽車場推廣正確競車觀念，推出彰化縣民體驗賽道6折優惠活動，即日起至明年1月。（記者陳冠備攝）

    2021/11/03 21:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣日前有一林姓男子，剛考取駕照就滿心歡喜的到縣道139縣兜風，結果一個月內收到16張罰單，開罰1萬9200元，樂極生悲，為推廣正確競車觀念，彰化縣村里長聯合服務總會跟彰化縣溪湖K1小型賽車場合作，推出彰化縣民6折優惠活動，讓民眾在合法場所開心尬車，也能守住荷包。

    彰化溪湖K1賽車場，經營超過20年，賽道長約1公里，僅次麗寶賽車場的1.3公里，賽道最長直線約200公尺，符合國家認證的賽車場地，經常舉辦卡丁車、TSR、台灣機車耐久賽等，現場也提供卡丁車讓民眾體驗飆速快感，最快可達70公里，每趟10分鐘，讓民眾飆得過癮。

    K1賽車場業者蔡承揚，本身也是國內知名卡丁車好手，14歲就拿下中國小型賽車錦標賽深圳站冠軍，目前轉任教練，並接棒父親蔡飛龍事業，在彰化家鄉極力推廣賽車運動。

    蔡承揚表示，近年國內的喜愛賽車運動人口增加，但環境仍有很大的改善空間，近日彰化發生民眾競飆改裝小綿羊遭取締，及機車騎士在縣道139連續遭開罰，不僅傷荷包，在路上競速也容易造成其他用路人的安全疑慮，這一切若到合法合格的賽車場就不會有超速問題。

    蔡承揚說，得知彰化縣村里長聯合服務總會近來推廣正確競車觀念，因此響應號召，推出彰化縣民6折優惠，平日週一至週五，卡丁車體驗價450元，只要270元，而想騎機車練車的彰化縣民也可以，同樣依時段6折優惠，活動預計到明年1月底。

    何炳樺說，溪湖K1賽車場是國內標準賽車場地，收費相比國內其他賽道已經便宜不少，這次還願意以超優惠價格響應安全競車計畫，實在能難可貴，趁疫情微解封，彰化縣民可把握機會，也許還能看見不少國內賽車明星。

    全國年紀最小賽車手6歲的呂彬今也在現場熟練座騎HUSQVARNA TC50，呂彬父親表示，下週就要參加機車耐力賽，特定帶他來練習，他認為，只要在安全合格的賽道內，年齡跟速度就不成問題。

    國內知名卡丁車好手蔡承揚（左），目前轉任教練，並接棒父親事業，在彰化家鄉極力推廣賽車運動。（記者陳冠備攝）

    國內知名卡丁車好手蔡承揚（左），目前轉任教練，並接棒父親事業，在彰化家鄉極力推廣賽車運動。（記者陳冠備攝）

    溪湖K1賽車場是國內標準賽車場地，除卡丁車競技，也提供二輪車競速。（記者陳冠備攝）

    溪湖K1賽車場是國內標準賽車場地，除卡丁車競技，也提供二輪車競速。（記者陳冠備攝）

    全國年紀最小賽車手6歲的呂彬（左）在現場熟練座騎HUSQVARNA TC50。（記者陳冠備攝）

    全國年紀最小賽車手6歲的呂彬（左）在現場熟練座騎HUSQVARNA TC50。（記者陳冠備攝）

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