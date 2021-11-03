中壢寺廟微解封！仁海宮平安粥、慈惠堂免費收驚都回來了

中壢仁海宮恢復農曆初一、十五供應平安粥，內有香菇、金針、黑木耳及素條等配料，信眾總是吃得津津有味。（記者李容萍攝）

2021/11/03 19:50

〔記者李容萍／桃園報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央持續鬆綁管制，中壢仁海宮11月5日起（農曆十月初一）恢復供應平安粥，中壢慈惠堂也恢復免費收驚服務。

中壢仁海宮董事長王介禧說，中壢仁海宮已延續數10年，每逢農曆初一、十五都會提供平安粥供參拜信眾享用，共沐神恩，保佑平安。平安粥由黃玲妹等30名女義工犧牲個人時間，用心烹煮，每次準備食材大約5、600台斤白米，加上香菇、金針、黑木耳及素條等，信眾總是吃得津津有味，讚不絕口。近日很多信眾詢問平安粥是否恢復供應？考量相關防疫規定鬆綁，廟方敲定5日起恢復供餐，讓信眾疫後來仁海宮參香、吃粥、保平安。

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中壢慈惠堂董事長陳燦宏提到，中壢慈惠堂是中壢區唯一提供免費收驚服務的寺廟，過去平均一天服務200人，農曆初一、十五更多達5、600人，因應疫情警戒暫停5個多月，隨著昨天鬆綁口罩、飲食、人流等防疫規定，同步恢復提供免費收驚服務；慈惠堂現有40名收驚生，都是經過專業訓練和主神母娘准許，才能幫人收驚。

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中壢慈惠堂即日起恢復免費收驚服務。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮恢復農曆初一、十五供應平安粥，內有香菇、金針、黑木耳及素條等配料，讓信眾總是吃的津津有味。（記者李容萍攝）

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