南投仁愛鄉合作村更名德鹿谷村 道路、橋梁、學校都改名

南投縣仁愛鄉合作村，3日起揭牌正式正名為德鹿谷村。（原民會提供）

2021/11/03 16:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉賽德克族「合作村」正式更名為傳統名稱「德鹿谷村」，今日揭牌，路名、橋梁和學校名稱也一併改名，平生路更名為莎都部落1巷和德鹿灣1巷，和氣巷改為卜溪部落1巷，而該村需換身分證人數為647張，目前已換發283張，即逾4成換了新身分證。

今日正式揭牌恢復傳統原住民名稱「德鹿谷村」，屬於仁愛鄉賽德克族德魯固群的傳統部落，因國民政府來台後將該村取名為「合作村」，跟當地歷史沒有關聯，2年前當地部落會議決議回復傳統地名，並成立「合作村恢復傳統名稱實施計畫推動委員會」，今天終於回復傳統名稱，原民會主委夷將．拔路兒及南投縣長林明溱，今天都到場揭牌。

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原民會主委夷將．拔路兒表示，原住民族基本法第11條及原住民族語言發展法第16條，都規定應依原住民族意願，回復原住民族部落及山川傳統名稱，原民會補助南投縣仁愛鄉公所467萬元，而該村的道路、橋梁、學校都一併改為傳統地名，是近年推動正名的鄉鎮中，最全面回復傳統名字的行政區域。

縣長林明溱則感謝原民會的經費補助，也強調戶政單位提供免費幫村民換發新的身分證和戶口名簿，及加註羅馬拼音及族別變更服務。

今日起回復傳統名稱「德鹿谷村」後，該村道路也都改名，平生路改為莎都部落1巷及德鹿灣部落1巷，正氣巷則正名為卜溪部落1巷。

縣府民政處表示，仁愛鄉戶政事務所已在上月分別於德鹿灣部落、卜溪部落及莎都部落，現場受理國民身分證及戶口名簿換領，德鹿谷村全村需換證人數為647張，目前已換發達283張；新式戶口名簿需核發數為227戶，目前已核發141戶。

合作國小也正名為德鹿谷國姓。（南投縣府提供）

仁愛鄉戶政事務所已陸續幫村民換身分證、戶口名簿和新的門牌。（南投縣府提供）

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