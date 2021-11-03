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    莫德納可望本月開放混打 陳時中曝釋出數量

    針對AZ混打BNT或莫德納疫苗的計劃，衛福部長陳時中今日在立法院社福及衛環委員會表示，這個月就會開始進行。（記者羅沛德攝）

    針對AZ混打BNT或莫德納疫苗的計劃，衛福部長陳時中今日在立法院社福及衛環委員會表示，這個月就會開始進行。（記者羅沛德攝）

    2021/11/03 11:33

    〔記者林惠琴／台北報導〕針對AZ混打BNT或莫德納疫苗的計劃，衛福部長陳時中今日在立法院社福及衛環委員會表示，這個月就會開始進行，但細節需要再算一下，這個數量、有點複雜，包含要保留第二劑給已打第一劑的人，以及提供等第一劑獨鍾單選莫德納的人；目前初估可望釋出約45萬劑莫德納疫苗混打。

    陳時中表示，目前各地方政府持有的莫德納疫苗數量尚有59萬劑，第12期打完，預計剩下50萬劑，若再加計美國二度贈送的150萬劑，等於還有約200萬劑。

    至於在提供接種方面，目前已接種第一劑莫德納疫苗、需要再打第二劑的人數需求量約105萬劑，同時在疫苗平台上，等待打第一劑的民眾，包含單選莫德納疫苗大約30萬人，若再加計複選莫德納與其他疫苗則有77萬人，推估實際預約、接種最大值約50萬人，因此等於要打一、二劑的人數約155萬人。

    陳時中指出，接下來莫德納疫苗提供會以打第二劑優先、其次是滿足第一劑需求者，剩下數量就有可能開放混打使用。以持有約200萬劑扣除約155萬劑一、二劑需求者，等於約有45萬劑可望釋出混打。

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