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    指揮中心簽核移工開放方案 陳時中：但春節期間要暫緩引進

    衛福部長陳時中今日出席社福及衛環委員會。 （資料照）

    衛福部長陳時中今日出席社福及衛環委員會。 （資料照）

    2021/11/03 10:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，但邊境仍是挑戰，衛福部長陳時中今日出席社福及衛環委員會時表示，境外國人春節返台預計4萬人回台都是低估，因此會增加檢疫場所供應量。另中央流行疫情指揮中心昨已簽核勞動部提案的開放移工方案，但預計12月14日以後要降載，春節期間暫緩引進移工。

    民進黨立委賴惠員今日關注境外國人春節返台潮，是否為國境鬆綁壓力測試？是否預計至少4萬人回台？陳時中指出，4萬人是低估，因此會增加檢疫場所供應量，包含防疫旅宿已達2.6萬間、增加3400間，且集中檢疫所今年春節開放1500間，民眾預訂1300間，明年目標會擴大開放到3000間至3500間。

    此外，陳時中提到，12月14日起放寬檢疫標準，非重點高風險國家者則可於前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天返家在家檢疫，同時開放同行家人可同住一室，作為因應。

    另外，外界關注開放移工，陳時中指出，指揮中心昨已簽核勞動部提案，但預計12月14日放寬檢疫標準以後，引進移工要降載，春節期間暫緩。

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