凍番薯來了！週日起低溫下探14度 北台下週急凍12度

下週三（10日）起新一波乾冷空氣再南下，最低溫下探12度以下，有機會突破強度門檻，成為今年首波大陸冷氣團。（資料照）

2021/11/03 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕這個週末入秋最強冷空氣即將報到，氣象專家吳德榮表示，週日（7日）晚起苗栗以北轉濕冷，低溫先驟降至14度，下週三（10日）起新一波乾冷空氣再南下，最低溫下探12度以下，有機會突破強度門檻，成為今年首波大陸冷氣團。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今日北部及東半部有局部短暫降雨，中部多雲時晴，各地早晚偏涼，中南部微熱，他說，今日北部氣溫約19至26度，中部20至31度；南部20至32度，東部19至30度。

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吳德榮表示，明後兩天東北風逐漸轉為東南風，氣溫逐日回升，週五當天北台灣高溫將升至30度左右，明晚起西半部皆晴朗穩定，僅東半部有局部短暫降雨。

吳德榮指出，週六（6日）鋒面接近，北部及東北部轉有局部陣雨，週日（7日）鋒面通過，苗栗以北、東半部及中部山區轉有局部降雨；週日晚起氣溫驟降，下週一、二（8、9日）首波濕冷空氣抵達，苗栗以北轉濕冷，最低溫緩降至14度左右。

吳德榮進一步表示，下週三起另一波乾冷空氣接續報到，當日下午轉乾冷，下週四、五（11、12日）平地最低氣溫將降至12度以下，有機會達到大陸冷氣團定義強度，未來將持續關注並更新資訊。

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