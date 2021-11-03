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    全國首創！防堵「外人」偷倒垃圾 頭份市收集站要身分查驗管制

    頭份市公所發現定點定時收集點常遭「外人」偷倒垃圾，將造成公所送燒費用增加，損害市民權益；市公所針對各垃圾定點收集站，決定採取實施身分查驗管制措施。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所發現定點定時收集點常遭「外人」偷倒垃圾，將造成公所送燒費用增加，損害市民權益；市公所針對各垃圾定點收集站，決定採取實施身分查驗管制措施。（圖由頭份市公所提供）

    2021/11/03 09:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣垃圾焚化廠處理收費標準於10月1日調漲2成，頭份市公所發現定點定時收集點常遭「外人」偷倒垃圾，將造成公所送燒費用增加，損害市民權益；市公所針對各垃圾定點收集站，決定採取實施身分查驗管制措施，已於昨天公告，宣導期2週後，正式上路。

    頭份市長羅雪珠強調，針對各垃圾定點收集站實施身分查驗 ，請市民不用過度擔心與煩惱，查驗條件是所持垃圾數量及種類明顯超乎一般家戶之範圍，清潔隊同仁才將會實施身分查驗，請市民不要誤會倒垃圾要就要帶身分證，是針對大型大量的垃圾傾倒才會查驗。

    頭份市為方便無法配合垃圾車清運時間的民眾，於週一到週六在公所清潔隊，及週一到週五在僑善國小側門高鐵高架橋旁、上地標公園、信義路及文林路口、永貞宮廣場旁等處設置定點定時的收集垃圾點。

    但市公所近來屢屢發現，被非頭份鄉親偷倒，日前甚有外地人公然在臉書社團表示要叫車，指定載垃圾到市公所清潔隊的定點丟棄，經清查發現果然被偷倒。

    因縣府10月1日調漲垃圾焚化廠處理收費標準，每公噸從1000元調整至1200元，頭份市近年來因都市化及人口增加等因素，垃圾處理量逐年增加，費用調漲後，每年恐再增加約370萬元財政支出，公所為防堵外人偷倒歪風，損害市民權益，決定針對各垃圾定點收集站實施身分查驗措施。

    市公所表示，身分查驗時，請民眾出示得證明為頭份市民的身分證等相關證明文件。為避免市民困擾，自公所公告日起實施2個星期的宣導期，宣導期間結束後，將落實執行身分查驗措施以維市民權益，造成不便之處懇請見諒。

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