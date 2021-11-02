全台首例！桃園男打AZ出現血栓 判定與疫苗有關獲90萬救濟金
2021/11/02 23:48
〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗從3月22日開打以來，根據衛福部疾管署最新曝光資料，預防接種受害救濟審議小組（VICP）判定一名個案出現血栓併血小板低下症候群（TTS），與接種AZ疫苗有關，可獲得救濟90萬元，為國內首例。
檢視疾管署統計資料，從開打COVID-19疫苗至今，累計1萬1165例接種後不良事件通報，其中5478例為疑似嚴重不良事件，其中1006例死亡。
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VICP最近一次於10月21日開會，最新會議記錄資料顯示，審議13名接種AZ疫苗通報不良事件個案，其中，桃園市余某依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，血栓併血小板低下症候群的症狀與接種AZ疫苗相關，因此依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」及相關給付規定，核予救濟金新台幣90萬元。
據了解，該名余某為30多歲的桃園市男性，5月12日於衛福部桃園醫院接種AZ疫苗，22日出現不良反應，先到桃園醫院診治後再轉往林口長庚醫院，並施以免疫球蛋白治療，就醫後狀況良好，自費70萬元後出院，後續向桃園市衛生局提出預防接種受害救濟申請，衛生局受理之後依程序轉報疾管署。
當時桃園市長鄭文燦曾到個案家中慰問，並指70萬元的醫藥費，先由市府募集的防疫基金支應。
至於其餘個案，經專家審議後決定不予救濟，但有2例因施行病理解剖，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，給予喪葬補助30萬元。