全台首例！桃園男打AZ出現血栓 判定與疫苗有關獲90萬救濟金

根據衛福部疾管署最新曝光資料，預防接種受害救濟審議小組判定一名個案出現血栓併血小板低下症候群（TTS），與接種AZ疫苗有關，可獲得救濟90萬元，為國內首例。（路透、資料照；本報合成）

2021/11/02 23:48

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗從3月22日開打以來，根據衛福部疾管署最新曝光資料，預防接種受害救濟審議小組（VICP）判定一名個案出現血栓併血小板低下症候群（TTS），與接種AZ疫苗有關，可獲得救濟90萬元，為國內首例。

檢視疾管署統計資料，從開打COVID-19疫苗至今，累計1萬1165例接種後不良事件通報，其中5478例為疑似嚴重不良事件，其中1006例死亡。

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VICP最近一次於10月21日開會，最新會議記錄資料顯示，審議13名接種AZ疫苗通報不良事件個案，其中，桃園市余某依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，血栓併血小板低下症候群的症狀與接種AZ疫苗相關，因此依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」及相關給付規定，核予救濟金新台幣90萬元。

據了解，該名余某為30多歲的桃園市男性，5月12日於衛福部桃園醫院接種AZ疫苗，22日出現不良反應，先到桃園醫院診治後再轉往林口長庚醫院，並施以免疫球蛋白治療，就醫後狀況良好，自費70萬元後出院，後續向桃園市衛生局提出預防接種受害救濟申請，衛生局受理之後依程序轉報疾管署。

當時桃園市長鄭文燦曾到個案家中慰問，並指70萬元的醫藥費，先由市府募集的防疫基金支應。

至於其餘個案，經專家審議後決定不予救濟，但有2例因施行病理解剖，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，給予喪葬補助30萬元。

根據衛福部疾管署最新曝光資料，預防接種受害救濟審議小組判定一名個案出現血栓併血小板低下症候群（TTS），與接種AZ疫苗有關，可獲得救濟90萬元，為國內首例。（路透）

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