遊客跳腳！大溪頭寮生態步道坍方 封閉5個多月遲未修復

大溪頭寮步道5個多月前坍方至今未修，市議員陳治文服務處今辦理會勘。（記者李容萍攝）

2021/11/02 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區頭寮生態步道位在兩蔣文化園區內，是遊客熱門造訪景點之一，但今年5月底和6月連日豪雨導致邊坡坍塌無法通行，至今超過5個月遲遲未修復，時值疫後的觀光復甦期，遊客慕名到訪卻無法進入遊憩覺得掃興，抱怨「小小一個坍方為什麼不能早點修好？」市議員陳治文今日下午辦理會勘，希望能盡早修復並開放，避免步道持續封閉。

陳治文表示，頭寮生態步道是來往慈湖的捷徑，起點在頭寮陵寢旁，往下走沿著草嶺溪經過4號橋，終點為慈湖紀念雕塑公園，這條路原本是農用道路，全長1.2公里，還沒有升格前的縣政府為了發展觀光，於2009年建造完成步道，寬闊的步道坡度平緩，與台7線北橫公路平行，對健走或愛好運動的遊客而言，因為不需要走台7線（北橫公路）避開人車爭道的困擾，是不少長者喜愛的健行路線之一。

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陳治文提到，頭寮步道因為土石崩落封閉，至今卻毫無動靜，加上沿線還有10來戶住家，居民也要利用這條步道進出，對於坍方這5個多月來，有30多公尺的路中斷，到現在不能打通，對遊客和住家而言都很不方便。

對此，風管處長廖育儀表示，頭寮生態步道分為南段與北段，因土石崩落封閉北段，疫情趨緩後南段草嶺腳公車站至慈湖雕塑紀念公園仍有開放，風管處上個月底已獲准動用災害準備金，近日正辦理設計作業，考量因近期營建材料受疫情影響取得不易而影響工程，整個作業期程約2個半月。

大溪頭寮步道5個多月前坍方至今未修，市議員陳治文服務處今辦理會勘。（記者李容萍攝）

大溪頭寮步道5個多月前坍方至今未修，市議員陳治文服務處今辦理會勘。（記者李容萍攝）

頭寮步道是來往慈湖、頭寮之間遊客喜愛的步道。（記者李容萍攝）

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