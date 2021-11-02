外送機車全國擴大路檢 抓到無照等5件違規

公路總局會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」。（公路總局提供）

2021/11/02 22:17

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部公路總局會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」，同時針對外送業者實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」，前者今天查獲違規5件、後者今天針對UberEats查核，初步未查有違規情事。

公路總局表示，近日發生貨運業從事外送業務交通事故，為提升運輸業從業人員執業安全，公路總局規劃與勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」。

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公路總局表示，貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫，今天以優食台灣股份有限公司（Uber Eats）為查核對象，由交通部路政司長陳文瑞、公路總局長許鉦漳、勞動部職業安全署副署長朱金龍共同率隊，針對汽車貨運監理、職業安全衛生規範等執行情形進行實地稽查，並要求業者須負起監督管理責任，減少外送員的違規與事故。

公路總局表示，外送平台機車因使用道路運送，倘發生違規或事故對於其他用路人會產生一定的風險。以台北市政府統計資料顯示今年1-9月外送平台機車事故發生1567件、死傷達1212人，另警方取締外送平台違規也達到7113件，顯示業者對於外送員交通安全維護仍有很大的努力空間。

另外，公路總局會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」，今天排定各縣市共14班次，擇定外送機車出入頻繁之路段或區域進行稽查，駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝）等均為查核重點，共攔查135輛次外送機車，大部分均符合規定，惟仍查獲違規有5件，分別由權責單位依查獲具體違規事實援引道路交通管理處罰條例規定處罰，並責令改正。

5件違規樣態，分別為變更電系設備2件（改LED頭燈，罰鍰2400-9600元）、胎紋不足1件（召回驗車）、擅自變更原規格設備1件（車體顏色，罰鍰900-1800）、駕照註銷1件（駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，罰鍰6000-12000元）。

公路總局表示，持續督促業者加強安全管理工作，後續將督導業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，要求業者針對發生事故外送員應參加教育訓練回訓，以提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護交通安全。

公路總局會同警察機關執行全國性的「執行擴大機車路檢專案作業」（公路總局提供）

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