高雄餐飲、圖書館取消人流限制 八大逐步鬆綁

八大行業逐步鬆綁，無陪侍服務且符合防疫規定，得開放營業。（衛生局提供）

2021/11/02 20:28

〔記者方志賢／高雄報導〕中央流行疫情指揮中心宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，高雄市政府今晚也對餐飲業、圖書館、展覽空間、校園集會、運動賽事取消人流限制，另外八大行業逐步鬆綁，無陪侍服務且符合防疫規定，得開放營業，另有陪侍服務且符合相關防疫規定，規劃11月16日起開放營業。

衛生局表示，相關規定調整如下：一、室內外藝文活動、圖書館、餐飲業、校園辦理集會活動、體育運動賽事、百貨賣場及一般營業場所取消人流控管限制，不受人數限制。二、演唱會開放搖滾區設置、實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

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三、遶境、遊行及徒步進香活動，專案提報防疫計畫並經地方主管機關及防疫機關核准，即可辦理。四、餐飲業、KTV、網咖、錄影節目帶播映場所（MTV）等場域唱歌、飲食時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

五、電影院除飲食外，仍應全程配戴口罩。室內、戶外及等候區域開放飲食，惟室內飲食時應避免交談，飲食畢則戴上口罩；戶外及等候區域，業者須規劃用餐區供民眾定點飲食，並勸導民眾禁止邊走邊吃。院內商店開放販賣飲食。

六、於室內、外從事運動（含賽事及活動）時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。解除室內外容留人數管控並開放烤箱、蒸氣室。

七、社區照顧關懷據點服務人員完成二劑疫苗接種且滿14日於首次服務前免快篩。八、校園室內外從事運動、歌唱教學活動及教師授課時得不佩戴口罩（應接種疫苗滿14天或快篩陰性證明）。

九、校園開放規範：（一）高中職、國中場地於各校學生接種第1劑疫苗後第15天起，開放場地租借及民眾使用。（二）國小僅開放室外場地供民眾運動，含操場、籃球場、網球場及羽球場等室外場地。（三）開放時間為平日上下午不少於2小時，假日（含例假日）得全日開放。（四）租借場地使用者，應完成第一劑疫苗施打或應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，並於租借期間每7日提供1次。（五）租借室內場地者須每次進行完消毒場地並紀錄備查。

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八大行業逐步鬆綁，無陪侍服務且符合防疫規定，得開放營業。（衛生局提供）

百貨賣場及一般營業場所取消人流控管限制。（衛生局提供）

電影院除飲食外，仍應全程配戴口罩。（衛生局提供）

KTV、網咖唱歌、飲食時得免戴口罩。（衛生局提供）

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