北市11家醫院設特別門診 「4類對象」可選擇疫苗種類

花博接種疫苗示意圖。（資料照）

2021/11/02 19:50

〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎疫苗持續接種，台北市11家醫院也陸續開設特別門診，提供「AZ第1劑施打不良反應須施打不同製程第2劑」、「特殊需求緊急出國第2劑」、「第1類對象第1、2劑」、「孕婦第1劑及第2劑」等4類對象，選擇接種AZ、BNT、莫德納或高端疫苗。

台北市衛生局表示，這提供疫苗特別門診的11家醫院包括長庚、宏恩、秀傳、協和婦女、馬偕、台大、景美、萬芳醫院及台北市立聯合醫院仁愛、中興及陽明院區。

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民眾若接種AZ第1劑不良反應，需要施打不同製程第2劑，看特別門診時要持醫院開立接種後不良反應診斷證明書，或衛生單位核發的嚴重不良事件紀錄，給醫師評估後選擇適宜且可供應的疫苗廠牌，完成第2劑接種。如果是有特殊需求要緊急出國須打第2劑，要攜帶有付款紀錄的機票與出國日程、留學入學證明或公司外派出國等證明文件。

如果是第1類對象需要施打第1、2劑，醫事人員要檢附執業執照，非醫事人員則要攜帶在職證明與其他相關佐證資料。如果是孕婦需要施打第1、2劑，要請攜帶孕婦健康手冊。如果已生產，仍可依第1劑接種紀錄登錄孕婦身分別，依規定間隔提供第2劑接種。

衛生局提醒，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，若接種第1劑疫苗後出現之嚴重不良反應，經醫師評估可能與注射疫苗有關，建議以其他不同技術產製的疫苗完成接種。民眾接種疫苗前也要經醫師身體評估，接種前應與醫師充分討論及評估風險。

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台北市11家醫院陸續開設特別門診。（北市衛生局提供）

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台北市11家醫院陸續開設特別門診。（北市衛生局提供）

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