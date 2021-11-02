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    每5天1起！國道施工車輛遭撞事故頻傳 3大原因釀禍

    高公局表示，工區上游300至500公尺外側路肩設置標誌車，以提醒用路人前方刻正進行移動性施工。（高公局提供）

    高公局表示，工區上游300至500公尺外側路肩設置標誌車，以提醒用路人前方刻正進行移動性施工。（高公局提供）

    2021/11/02 20:12

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國道施工車輛遭撞事件頻傳，交通部高速公路局統計，去年（2020年）國道施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故件數達80件，今年1至10月底共發生59件，平均每5天1件，其中移動性施工車輛事故件數53件約佔9成，肇因多為後方車輛未注意車前狀態、疲勞駕駛或超速行駛等。

    高速公路局交通管理組科長楊進彥說，籲請民眾行駛國道時，務必注意車前狀態，並且養足精神、勿超速。

    楊進彥說，為維持國道行車安全及服務品質，必須經常性執行道路養護作業，其中路容清潔、植栽修剪及散落物撿拾等作業，多數採移動性施工，且依據高公局「施工之交通管制守則」規定進行交通維持，於工作車後方配置標誌車以警示後方來車，配置移動性緩撞設施，以加強防護工作區域人員及機具安全，並於工區上游300至500公尺外側路肩設置標誌車，以提醒用路人前方刻正進行移動性施工；另工區上游路段資訊可變標誌（CMS）亦會提供下游施工資訊，請用路人注意。

    高公局表示，雖然國道施工時，已依相關規定設置相關警示設施，但因施工車輛速度較為緩慢，與主線正常車流之速差較大，若民眾未能注意車前狀態很容易造成追撞，例如今年10月7日10時國道1號南向299k，1部小貨車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行移動性路容施工之緩撞車，佔用內、中車道，除造成小貨車2人受傷，後方車流亦回堵6公里。

    高公局表示，為避免國道上養護作業影響車流運作，除臨時散落物撿拾作業外，移動性施工作業將儘可能安排於白天離峰時段，呼籲用路人於上述時段行駛國道時，留意相關施工資訊，並注意移動性施工車輛。

    今年10月7日10時國道1號南向299k，1部小貨車（如圖）因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行移動性路容施工之緩撞車，造成2人受傷。（高公局提供）

    今年10月7日10時國道1號南向299k，1部小貨車（如圖）因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行移動性路容施工之緩撞車，造成2人受傷。（高公局提供）

    今年10月7日10時國道1號南向299k，1部小貨車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行移動性路容施工之緩撞車，造成2人受傷，圖為遭撞緩撞車。（高公局提供）

    今年10月7日10時國道1號南向299k，1部小貨車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行移動性路容施工之緩撞車，造成2人受傷，圖為遭撞緩撞車。（高公局提供）

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