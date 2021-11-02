北市將設6中型接種站 市府中庭也可打疫苗

台北花博接種站為市民施打疫苗。（資料照）

2021/11/02 17:38

〔記者蔡思培／台北報導〕第13期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）明天起開放預約。台北市政府也規畫在北市府1樓中庭、慈濟靜思堂等6個場地設置中型接種站，提供上、下午疫苗接種服務，每天約可提供400至800個醫療量能。衛生局表示，細節明天下午開記者會說明。

第13期疫苗預約將提供BNT、AZ兩種疫苗。BNT疫苗預約時段為11月3日上午10點至4日中午12點；AZ疫苗預約時段為11月3日下午2點至4日中午12點，疫苗預計11月5日至12日接種。

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台北市副市長蔡炳坤說，台北市政府將針對第13期疫苗，在6個行政區新增中型接種站，包括信義區的台北市政府1樓中庭、士林區的義信里備用禮堂、萬華區的富福區民活動中心、文山區的萬福區民活動中心、北投區的奇岩區民活動中心、大同區的慈濟靜思堂。蔡說，接種任務將由台北市立聯合醫院與其他醫院支援。

台北市衛生局補充，6個中型接種站會在上、下午提供疫苗接種服務，夜間不開放，且各接種站會視狀況提供AZ或BNT疫苗接種，但6個接種站不一定每天都服務，平均1個接種點每天約可提供400至800個量能。

蔡炳坤說，其實過去花博接種站就很適合打疫苗，但距離有點遠，且台北市議會也建議拓展新點，所以未來會增設6個點讓大家就近施打，花博也可以降載。蔡說，第12期疫苗預約因為需求量大，花博才開設夜間時段，但13期量能足夠，且醫護人力也很辛苦，第13期花博將不會開設夜間門診，但診所仍可能有夜間接種時段。

蔡炳坤表示，設立中型接種站時會先考量各行政區的人數、以及行政區醫療院所數量，如果設點太多，最後卻沒人來也不行，第13期會先增加6個點，第14期再視情況調整接種站。

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