苗栗11/20校園民歌演唱會 即起免費索票

「柒氛室內樂團」預訂於20 日下午2點半，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳帶來「我的青春我的歌」，將「橄欖樹」、「童年」、「秋蟬」等80年代校園民歌翻新創意演出，精彩可期。（圖由縣府提供）

2021/11/02 15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「柒氛室內樂團」預訂於20 日下午2點半，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳帶來「我的青春我的歌」，將「橄欖樹」、「童年」、「秋蟬」等80年代校園民歌翻新創意演出。活動採索票入場，自即日起在文觀局服務台、高鐵苗栗站及台鐵竹南、苗栗站旅遊服務中心開放索票，每人限索4張，索完為止。

縣府文化觀光局表示，「我的青春我的歌」是以流行在80年代的台灣校園民歌翻新創意演出，曲目有橄欖樹、童年、秋蟬、明天會更好、忘不了等著名民歌，其旋律優美又動人，是一場適合闔家一同來欣賞的優質節目，可讓大家回味、懷念這些經過時代的考驗的流行歌曲，也了解到民歌是台灣當時文化界的知識份子和音樂前輩留下的寶貴的文化遺產。

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柒氛室內樂團是是由一群年輕的演奏家於2019年成立於桃園市籌組而成，七位演奏者各演奏其特色的樂器，並具有優秀演奏技巧及藝術造詣，各自獲得國際及國內大小比賽的首獎及特別優秀獎項，以國樂改創作出「我的青春我的歌」，具有其獨特藝術表現，也為傳統音樂帶入新的活力。

縣府文觀局提醒，為配合防疫，進場須量體溫、實施「實聯制」，並須全程配戴口罩，嚴禁飲食，若有更新防疫應變措施而需延期或取消本活動，另於本局官網公告。詳細訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/藝文資訊/演藝活動查詢，或Facebook搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

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