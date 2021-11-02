武肺疫苗接種破2500萬劑 邊境可能先開放商務旅行

指揮中心發言人莊人祥表示，可能會提早開放商務旅行。（指揮中心提供）

2021/11/02 15:54

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，且疫苗接種突破2500萬劑，外界持續關注邊境放寬時機。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能會提早開放商務旅行，過去也曾有短期商務人士入境申請縮短居家檢疫等方案，至於國人何時可出國，仍須視疫苗接種程度與國際疫情變化而定。

今日有媒體詢問國內兩劑疫苗接種涵蓋率達8成，是否才能夠開放民眾出國？莊人祥回應，目前12歲以下占1成人口，因此8成等於就是要打9成，會努力達標，只是是否到8成才能出國，未來仍要看國內接種疫苗程度與國際疫情變化情形，還有流行病毒株等因素再決定。

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不過，對於邊境鬆綁，莊人祥坦言，可能會提早開放商務旅行，過去也曾有短期商務人士入境申請縮短居家檢疫等方案，根據各國風險縮短到居家檢疫天數，未來可再研擬。

根據指揮中心統計，昨日COVID-19疫苗接種25萬1249劑，至今累計接種2518萬2013劑，包含AZ接種1238萬7143劑，莫德納接種614萬1805劑，高端接種139萬0611劑，BNT接種526萬2454劑；疫苗接種人口涵蓋率達到73.77%，劑次人口比為每百人107.47劑。

至於疫苗接種後不良事件新增82例，其中36例非嚴重、40例疑似嚴重、6例死亡。在死亡個案方面，包含1例接種AZ疫苗，年齡為87歲，於接種後2日發生；4例接種莫德納疫苗，年齡為71歲至80歲，於接種後15日至28日發生；1例接種高端疫苗，年齡為61歲，於接種後9日發生。

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