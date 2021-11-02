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    台南土地開發迅速 新市毛豆明春契作面積恐受影響

    台南南科周邊土地開發迅速，不少地主出售農地，讓新市毛豆契作面積越來越少，新市區農會也說，明年春季契作面積恐受影響。（記者萬于甄攝）

    台南南科周邊土地開發迅速，不少地主出售農地，讓新市毛豆契作面積越來越少，新市區農會也說，明年春季契作面積恐受影響。（記者萬于甄攝）

    2021/11/02 16:30

    〔記者萬于甄／台南報導〕今年因日本疫情嚴峻，連帶台南新市毛豆外銷受到影響，秋季毛豆停止契作，雖明年春季可望恢復，但近期南科特定區土地欲開發徵收，部分地主將農地出售，恐影響未來毛豆契作面積，新市區農會總幹事李美嬅說，契作面積仍要等明年春季與農民接洽才知道，但勢必會有影響。

    李美嬅表示，新市毛豆契作一年分為春、秋兩季，主要種植在大營、大社及三舍等地區，由毛豆爺爺鄭安雄出面向農民洽談，以往每年契作面積共約100公頃，毛豆每公頃產量約8500至1萬公斤，茶豆則有6500至9000公斤，其中大營為主要產地。

    她說，這兩年因疫情關係衝擊各行各業，毛豆也是受影響的產業之一，因新市毛豆主要外銷市場就是日本，而日本因疫情嚴峻，餐飲業、居酒屋紛紛停業，毛豆無法外銷下，農會今年也停止契作秋季毛豆，除食農教育體驗的毛豆田外，新市今年秋季幾乎看不到毛豆田。

    據了解，新市毛豆的主要種植區域又屬南科特定區N、O區塊，為提升南科園區周邊地區發展，南市府已舉辦說明會預計後年徵收，讓新市的農地價格飆漲，有開發商已看準商機大量購地，一分地喊價4000萬，也有農民已預計將農地出售，契作毛豆面積恐因而受影響。

    李美嬅坦言，土地開發確實會影響到契作毛豆的面積，不過，日本疫情已逐漸趨緩，預估明年毛豆可恢復外銷日本市場，農會也啟動春季毛豆的契作工作，契作面積將會減少多少，仍要看明年初實際洽談契作意願後的結果而定，但未來契作面積只會越來越少。

    台南新市區農會今年因外銷受疫情影響，停止契作秋季毛豆，除食農教育體驗的毛豆田外，新市今年秋季幾乎看不到毛豆田。 （記者萬于甄攝）

    台南新市區農會今年因外銷受疫情影響，停止契作秋季毛豆，除食農教育體驗的毛豆田外，新市今年秋季幾乎看不到毛豆田。 （記者萬于甄攝）

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