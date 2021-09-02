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    大雨、停電、地震都來湊熱鬧 嘉義鄉親喊「這是什麼狀況」！

    台電嘉義市忠孝北街分段開關被雷擊致區域性停電。（台電公司提供）

    台電嘉義市忠孝北街分段開關被雷擊致區域性停電。（台電公司提供）

    2021/09/02 20:30

    〔記者蔡宗勳、黃淑莉／雲嘉報導〕嘉義地區今天傍晚開始下大雨，累積雨量以中埔測站的83.5毫米最高，嘉義市農試所也有16.5毫米，滂沱大雨中，晚上6點24分嘉義頭橋二次變電所位於嘉義市忠孝北街的饋線開關遭雷擊導致饋線跳脫，致區域性停電，大雨加上停電，已讓人覺得不舒服，結果6點56分及7點9分又連續兩次有感地震，讓嘉義鄉親禁不住大喊「這是什麼狀況」！

    台電嘉義營業處表示，今晚6點24分嘉義頭橋二次變電所饋線開關遭雷擊導致饋線跳脫，造成嘉義市後湖里、荖藤里及嘉義縣民雄鄉金興村、福樂村、興南村一帶共2716戶停電，台電獲報後立即進行轉供並派員搶修，分別於6點26分復電74戶，6點57分復電742戶，其餘1900戶於7點10分全數復電。

    雲林縣二崙、崙背今天晚上6點多也出現無預警停電，台電雲林區處指出，停電主要是因供電設備故障，統計最高影響戶為2萬4700多戶，目前還在搶修中。

    另今晚6點56分及7點9分發生2起地震，芮氏規模分別為4.7與4.4，震央雖然都在台南，但嘉義縣市的最大震度也達到2級。雲林草嶺、水林、古坑、土庫、斗六市、四湖 等地也有1級震度。

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