台南今晚連2震！規模4.7、4.4 最大震度3級

今天（2日）晚上6點56分台南市發生地震，芮氏規模4.7，最大震度3級。（圖擷取自中央氣象局）

2021/09/02 19:30

首次上稿 19:17

更新時間 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2日）晚上台南在晚間6點56分及7點9分發生2起地震，芮氏規模分別為4.7與4.4，最大震度在台南為3級。

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中央氣象局表示，今天晚上6點56分台南市發生地震，震央在北緯23.2度，東經120.55度，即在台南市政府東北東方43.7公里，位於台南市楠西區。芮氏規模4.7，地震深度4.7公里。

台南市最大震度在新化3級，善化2級，佳里2級，東山2級，台南市2級，永康1級，七股1級。

嘉義縣最大震度2級，其中大埔2級，番路2級，義竹2級，民雄1級。

高雄市地區最大震度2級，其中甲仙2級，桃源2級，旗山2級，六龜1級，楠梓1級。

嘉義市地區最大震度2級，其中嘉義市2級。

雲林縣地區最大震度1級，其中草嶺1級，水林1級，古坑1級，土庫1級，斗六市1級，四湖1級。

屏東縣地區最大震度1級，其中九如1級。

南投縣地區最大震度1級，其中玉山1級。

今天晚間7點9分台南市又發生地震，芮氏規模4.4，震央在北緯23.17度，東經120.55度，即在台南市政府東北東方42.3公里，位於台南市南化區。地震深度為4.7公里。

台南市地區最大震度2級，其中新化2級，永康1級，善化1級，佳里1級，東山1級，台南市1級。

高雄市地區最大震度2級，其中甲仙2級，旗山1級，六龜1級，桃源1級。

嘉義縣地區最大震度2級，其中大埔2級，番路2級，義竹1級，民雄1級。

嘉義市地區最大震度在嘉義市1級。

今天晚間7點9分台南市發生地震，芮氏規模4.4，最大震度為2級。（圖擷取自中央氣象局）

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