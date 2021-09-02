落漆！北市新增死亡個案6月就過世 聯醫8/31才補傳「死亡日期」

衛生局疾病管制科科長張惠美。（北市衛生局提供）

2021/09/02 19:04

〔記者蔡思培／台北報導〕國內今新增1死亡個案，中央流行疫情指揮中心表示，病例在6月27日就死亡，但台北市一間醫院未通報。台北市衛生局表示，個案是66歲男性，6月底死亡，收治個案的台北市立聯合醫院中興院區，死亡日期直到8月31日才補登衛福部疾管署系統。

衛生局表示，個案是66歲男性，5月27日因武漢肺炎病毒感染併肺炎及呼吸衰竭入院治療並隔離，並於6月27日死亡。確診者死亡後醫院須在法定傳染病通報系統通報，但系統中還有個案病例資料匯集平台、個案通報系統2個子系統，醫院要上傳死診、病歷摘要到個案病例資料匯集平台，並將死亡日期上傳到個案通報系統。

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衛生局今下午召開線上記者會針對北市死亡個案未通報進行說明時，先是指可能系統合併出問題，但在了解處理過程後，衛生局又表示，中興院區雖在6月28日完成相關病歷摘要與死亡診斷書通報上傳，但個案死亡日期8月31日才補登衛福部疾管署傳染病通報系統。衛生局坦言，由於目前無相關法規、也無進行處置，但會請聯醫檢討，並呼籲各醫療院所要在24小時內進行個案死亡日期登錄。

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