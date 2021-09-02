林下經濟夯！高雄山區四季產蜜 退休上班族搶養蜂

退休上班族採蜜分送親友。（記者黃旭磊攝）

2021/09/02 21:14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市六龜國有林地蘊涵原生蜜粉源植物，從春天苦楝到冬天江某（鵝掌柴） 四季生長原生蜜粉源植物，有退休上班族熱衷養蜂製蜜，每天至少採收10公升天然蜜分送親友。

「越來越多退休銀髮租地。」林務局屏東林區管理處今天表示，六龜工作站核准超過2件林下經濟申請案，林、郭姓上班族退休後擔心健康亮紅燈，租地種植土龍眼、無患子，養蜂釀蜜充滿樂趣。

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屏林處副處長朱木生向本報說，六龜區超過1/2面積為國有林地，蘊涵豐富原生蜜粉源植物，春季有苦楝，夏季黃荊、九芎、烏桕、光臘樹，秋季有臺灣欒樹、羅氏鹽膚木，冬季則有江某，四季提供養蜂得天獨厚環境。

養蜂過程常遭遇蜂蟹蟎危害，農民用草酸替代化學藥劑除蟎，也改以滴蜜緩緩收集，不像養蜂班慣用搖蜜採收，以最天然方式生產森林蜜，經輔導取得蜂蜜良好農業規範（TGAP）產銷履歷。

郭姓林農說，2011年在租地內種植土龍眼、無患子，蜂蜜是大自然禮物，營養豐富蘊藏酵素，而由於市面蜂蜜易參雜糖精或香料，品質參差不齊，經林管處請託屏東科技大學指導養蜂課程，一步一腳印學習，「就是要親友吃到獨特森林蜜。」

林農滴蜜緩收，手法天然。（記者黃旭磊攝）

林農手工清除蜜中虎頭蜂。（記者黃旭磊攝）

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