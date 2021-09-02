林崇煕今就任國教院長 潘文忠解密「為何是他」

前台史博館長林崇煕（右）今上任國教院院長，教育部政次蔡清華（左）結束一個月代理院長，教育部長潘文忠（中）致詞時則揭密「為何是他接棒」。（國教院提供）

2021/09/02 19:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院新任院長林崇煕今天上任，林擔任過國立台灣歷史博物館館長，為文化界熟悉，但他是雲林科技大學教授，國教院負責業務多以中小學國教為主，國教界對林多感陌生。教育部長潘文忠今在交接典禮中致詞時也直言：「大家一定很好奇為什麼是林崇煕接棒？」

潘文忠今天「解密」表示，國教院在國教已奠下良好基礎，期待要在高教發展、在面對未來包含科技數位之衝擊、未來趨勢之衝擊等作出貢獻，因此借重林崇煕在「科技與人文社會之連結」的專業，使教育部在作出教育政策決策前，有好的研究規劃作依據，國教院在課程發展已具有無法取代重要性，未來要用「數據和證據」預測教育未來，以科學實證展現教育規劃，使國教院成為國家教育政策智庫。

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潘文忠表示，國教院成立滿10年，逐步朝向「教育政策發展智庫、課程測評研發基地、台灣教育領導人才培育重鎮」目標前進，他身為國教院草創成員之一，珍惜國教院發展之不容易，也深切感受國教院應使台灣教育更可超前部署，引領台灣教育之發展。

潘文忠介紹林崇煕的學習歷程很特別，國立清華大學動力機械系學士、清大歷史研究所碩士，因最關切的是科技與人文社會之連結，後取得美國維吉尼亞大學科技與人文社會博士，致力於「科技能為社會作好的使用」，林過往的學術和行政發展也以此主軸建構，擔任雲科大通識教育中心主任時，常說「別人不做，我們撿來做。」也曾任雲科大未來學院院長，以前瞻想法規劃工作。

林崇煕致詞表示，教育要有前瞻發展，要能貼近社會發展脈動，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情使產業快速轉型，國際局勢變化也快速，但要第一線老師體察社會脈動做出教學調整，有實質困難，因此，國教院要能發展前瞻教育政策、跨領域教育資源、作新時代人力培訓，也要以人類學眼光，貼近新興社會現象，過往教育是制式教科書和制式排名，但工業4.0和資訊科技已使關係網絡有新發展，108課綱開啟學生適性發展之寬廣空間，協助教師和家長體認與實踐是國教院的責任。

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