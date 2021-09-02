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    擔心普度品沒吃完「好兄弟」逾假不歸？ 民俗專家教你兩全良策

    民俗上有一種說法，指農曆七月結束前要把普度品吃完，以免「好兄弟」聞味尋來逾期不歸，民俗專家廖大乙建議「布施」，是增正能量又避免「好兄弟」逾假不歸的兩全其美的方法。（記者陳鳳麗攝）

    民俗上有一種說法，指農曆七月結束前要把普度品吃完，以免「好兄弟」聞味尋來逾期不歸，民俗專家廖大乙建議「布施」，是增正能量又避免「好兄弟」逾假不歸的兩全其美的方法。（記者陳鳳麗攝）

    2021/09/02 16:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有外送員感嘆農曆7月接單銳減，很多人認為那是因7月普度品太多，要在鬼門關前吃完，避免「好兄弟」聞味留下來。民俗專家廖大乙表示，民俗上確有上述說法，怕「好兄弟」在人間流連忘返，但仍有防「好兄弟」逾假不歸，自己又可得正能量的方法，即「布施」普度品，將其分給需要的人，有施就有得，必得正能量，很多行業在農曆8月後就會業績轉好。

    下週一是農曆7月30日，民俗上所謂「關鬼門」的日子，有外送員在這個民俗月最後一週，哀嘆農曆7月接單銳減，在外送網路平台問同業是否有同感，同業和網友留言熱烈，不少同業都說農曆7月訂單的確減少，進一步分析訂單減少的原因，則各有不同說法，有人認為是防疫降級餐廳可內用的緣故，但更多人認為農曆7月普度品太多，泡麵、罐頭和各種點心要趕在7月結束前吃完，否則沒吃完會讓「好兄弟」聞到味道而不想離開。

    民俗專家廖大乙則表示，民俗上的確有「普度品要在關鬼門前吃完」的說法，怕「好兄弟」、「好姊妹」留戀人間美食而逾假不歸，因此不少宮廟的城隍爺就會在農曆8月1日傍晚出來巡邏抓「逃兵」。而若站在現代的食品安全衛生角度來看，普度品都在露天高溫下放置一段時間，會影響其新鮮度，因此要儘早吃完。

    廖大乙說，農曆7月受影響的行業，應不只外送業，搬家、房仲、婚紗攝影…等會受影響，這些蓄勢待發的行業，或者今年正沖偏沖生肖牛、馬，與農曆7月正沖偏沖的馬、鼠生肖，希望民俗月過後工作愈來愈順的人，對於普度品太多的問題，其實有兩全其美的辦法，那就是「布施」。

    要趨吉避凶、求財求好運，又不招惹「好兄弟」，建議將普度品分送給有需要的團體或家庭，讓普度品在農曆7月結束前都分享給有緣人。記得有施才有得的開運法，布施後能得正能量，下個月就會愈來愈好。

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