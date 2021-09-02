北市6月死亡個案今才回報 北市衛生局：可能是系統合併出問題

2021/09/02 16:29

〔記者蔡思培／台北報導〕國內今新增1死亡個案，指揮中心表示，病例在6月27日就死亡，但台北市一間醫院未通報。台北市衛生局表示，死亡個案是發生在台北市立聯合醫院中興院區，可能是系統合併出問題，目前已就處理過程、死亡日期進行釐清。

衛生局今下午召開線上記者會針對北市死亡個案未通報進行說明，衛生局說，醫院在診治病患死亡時，會在7天內將死診、病歷摘要上傳到中央指定的傳染病個案資料系統，衛生局是下午接到個案資訊，由於個案是正在聯醫中興院區，衛生局已要求醫院就處理過程、個案死亡日期釐清，並會與中央疾管署確認個案資料通報完整性。

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由於聯醫中興院區與衛生局同屬台北市政府旗下，外界也關心，聯醫處理案例時是否未向衛生局通報，不過衛生局並未正面回答，僅強調了解中。

衛生局也說，武漢肺炎病患死亡後，診治醫院要在傳染病個案病例資料彙集平台上傳死診資料、病歷摘要，並在法定傳染病個案系統登錄死亡日期。

衛生局說，在比對案件時發現，系統上可能出現問題，初步看到聯醫有將部分資料上傳，但兩筆資訊不確定是否有系統合併問題，已請聯醫釐清問題。

今天線上記者會開始前，聯合醫院中興院區代表曾出現在視訊鏡頭中，但當媒體在記者會上請聯醫說明狀況時，聯醫方卻無人回應，衛生局也強調，相關資訊在彙整後再一次說明。

衛生局也說，台北市今天新增2例，1例是美國入境，另1例本土案例為30多歲中山區男子，其Ct值38，感染源釐清中。衛生局也表示，已針對曾在美打兩劑BNT疫苗後仍確診的案16087的157名接觸者完成採檢，全部是陰性。

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