「Thank You」手牌再現 陳時中揪郭董「下一批BNT來的時候一起接」

中央流行疫情指揮中心今天例行記者會上再出現「Thank You」手牌，指揮官陳時中除一一點名3企業及民間團體表達感謝，也特別揪正在隔離期間的鴻海創辦人郭台銘，「希望下一批來的時候，邀郭董一起迎接！」（指揮中心提供）

2021/09/02 14:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕台積電、鴻海永齡基金會與慈濟購買捐贈的BNT疫苗首批93.2萬劑今早抵台，由台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電資深副總經理林錦坤、法務長方淑華代表接機，中央流行疫情指揮中心今天例行記者會上再出現「Thank You」手牌，指揮官陳時中除一一點名3企業及民間團體表達感謝，也特別揪正在隔離期間的鴻海創辦人郭台銘，「希望下一批來的時候，邀郭董一起迎接！」

由台積電、鴻海永齡、慈濟共同購買捐贈的1500萬劑BNT疫苗，今天上午第一批93.2萬劑已抵達桃園國際機場。指揮中心指出，從洽購疫苗到爭取首批BNT疫苗提早到貨，3間企業及民間團體積極協助，指揮中心表達由衷的謝意。

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指揮中心例行記者會上除秀出感謝手牌，陳時中也一一唱名，感謝台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司及財團法人永齡慈善社會福利事業基金會，及財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會。

陳時中說，對3間企業及民間團體，積極協助爭取疫苗提供國人接種，代表政府與國人表達最高的謝意與敬意；此外，郭台銘董事長目前正在隔離期間，「希望下一批來的時候，邀郭董一起迎接下一批！」

此批BNT疫苗規畫將優先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種，其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲民眾，後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

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