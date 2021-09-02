登革熱卵桶監測指數增3倍 台南12里列警戒

戶外花盆底盤積水未清除，容易導致病媒蚊孳生，提醒民眾應多落實巡倒清刷。（南市衛生局提供）

2021/09/02 14:02

〔記者王姝琇／台南報導〕日前南台灣雨量豐沛，社區環境容器積水增加，導致病媒蚊密度指數上升。南市登革熱防治中心統計，今年第33週卵桶監測平均陽性率達55.26%；總卵粒數6萬5192粒，比前1週增加4萬2042粒，增幅達到3倍之多，其中以安南區增加最多，呼籲民眾落實孳生源清除及防蚊措施，防範登革熱威脅疫情發生。

根據中心統計，今年第33週（8月8日到14日）誘卵桶監測平均陽性率55.26%，所置放的數千個誘卵桶中，被發現有病媒蚊蟲卵的機率，已超過一半，其中以安南區最高；總卵粒數65192粒，較前1週增加42042粒，增加幅度達3倍，也同樣以安南區增加最多。

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中心表示，本週誘卵桶指數平均陽性率60%以上，且卵粒數500粒以上里別共12里，包括仁德區1里（土庫里）、北區1里（成功里）、永康區3里（三民里、龍埔里、東橋里）、安南區5里（城南里、布袋里、州南里、公親里、州北里）、東區2里（關聖里、南聖里）、南區4里（大林里、省躬里、明德里、大成里）。

雨後若未及時清理環境積水容器，易成為病媒蚊孳生溫床，登革熱防治中心呼籲民眾仔細巡查積水容器，落實巡倒清刷，尤其是花器、花盆底盤、帆布凹槽、樹洞、竹筒及植物葉腋（檳榔、椰子落葉）、有水植栽（萬年青、黃金葛）等更不能輕忽。倘有廢棄浴缸、馬桶、輪胎等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，且應注意於儲水容器加置細紗網、蓋子，並須留意紗網不可接觸水面，以免儲水容器孳生病媒蚊。

提醒民眾自今年4月1日起，台南市公、私場所所有人、管理人或使用人及民眾應主動清除場所內之登革熱及其他孳生源。未主動清除者，衛生局可依傳染病防治法處3000元以上、15000元以下罰鍰；台南至8月已開立385張舉發單，必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；對屆期未完成改善情節重大者，必要時得命其停工或停業。

避免孳生病媒蚊，提醒民眾戶外水桶應加蓋。（南市衛生局提供）

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