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    首頁　>　生活

    逆境中向上！宜縣3人獲總統教育獎 縣府發獎勵金

    宜蘭縣今年有王博右（右）、陳宇（左）與豐恩騏（中）3名學生，獲得總統教育獎。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣今年有王博右（右）、陳宇（左）與豐恩騏（中）3名學生，獲得總統教育獎。（記者林敬倫攝）

    2021/09/02 12:52

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今年有王博右、陳宇與豐恩騏3名學生，獲得總統教育獎，王博右今年從宜蘭高中畢業，錄取清大後，未來目標是擔任心理諮商師，盼幫助全身癱瘓的阿嬤；陳宇與豐恩騏則都是泰雅族的孩子，陳宇是南澳高中學生，曾獲得金馬獎最佳新人，豐恩騏則是三星國小棒球隊的選手，縣府今頒發給3人2000元獎勵金表揚。

    王博右因母親難產，出生傷及腦部及下肢致長短腳，父親因債務關係將兄弟倆交由祖父母照顧，生長單親且隔代教養家庭，照顧他的祖母，卻因車禍全身癱瘓，即便家境困難，王博右上高中後，除照顧祖母，還用自己的雙手給予周邊特教生、殘疾、貧困人士和孤苦老人實質上的幫助，更因此經由特殊選才拾穗計畫錄取國立清華大學。

    王博右說，上大學後，要修習心理諮商系的課程，期盼自己能成為諮商師，幫助全身癱瘓、長期臥床的奶奶，解決心理問題。

    另一名得主陳宇是泰雅族人，生長於資源缺乏的原鄉部落，他國中時發現，身邊已經幾乎沒人使用泰雅語，燃起復興泰雅文化的使命，努力學習族語與獵人精神，順利取得中高級的族語認證，他還曾參與電影的演出與節目主持，獲得2016年臺北電影節最佳新演員獎、53屆金馬獎最佳新人獎與55屆金鐘獎最佳兒少節目主持人獎。

    至於也是泰雅之子的豐恩騏，出身於單親家庭，由媽媽照顧，他於國小三年級經教練黃郁翔邀請下，前往三星國小接受棒球隊訓練，曾適應不良，躲在棉被裡哭，但他克服萬難，在109年「中信盃全國棒球錦標賽」中，帶領球隊奪冠還拿下MVP，他說，長大後想加入職棒，甚至到美國大聯盟，替台灣爭取榮耀。

    王博右經由特殊選才拾穗計畫錄取國立清華大學。（記者林敬倫攝）

    王博右經由特殊選才拾穗計畫錄取國立清華大學。（記者林敬倫攝）

    豐恩騏出身於單親家庭，由媽媽照顧，他於國小三年級經教練黃郁翔邀請下，前往三星國小接受棒球隊訓練。（記者林敬倫攝）

    豐恩騏出身於單親家庭，由媽媽照顧，他於國小三年級經教練黃郁翔邀請下，前往三星國小接受棒球隊訓練。（記者林敬倫攝）

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