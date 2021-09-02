為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義縣中埔鄉「黃金板栗」鮮採上市 農友推薦這吃法更好

    新鮮板粟鹽炒後呈現漂亮的金黃色，被稱為「黃金板栗」。（記者蔡宗勳攝）

    新鮮板粟鹽炒後呈現漂亮的金黃色，被稱為「黃金板栗」。（記者蔡宗勳攝）

    2021/09/02 11:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉社口地區是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區，目前正值採收期，今年因氣候關係，果實偏小，但甜度口感不受影響，消費者紛紛下訂單，相當搶手。

    農友高天賜表示，日治時代，日本人自韓國引進板栗在中埔鄉社口地區試種，但板栗屬於高緯度寒帶作物，在亞熱帶開花結實率不佳而放棄，不過幾顆殘存的板栗愈來愈能適應台灣氣候，結實率慢慢增加，口感也比市售進口板栗來得香甜，開始分苗種植，但以自用和分送親友為主，並未販售。

    高天賜說，由於親朋好友們吃了都讚不絕口，大家認為板栗可以成為經濟作物，開始比較大量的種植，但因耗費人力、管理不易，一直無法擴大面積，目前中埔鄉種植25公頃已是全台最大。

    高天賜指出，「糖炒天津栗子」已是刻板印象，這是進口板栗解凍後甜份流失，才要用糖增加其甜味，中埔新鮮板粟則要用鹽炒來帶出其鮮甜原味，粟仁並呈現漂亮的金黃色，所以被稱為「黃金板栗」，消費者買新鮮板栗回家用家用的鹽巴拌抄後，鹽巴會呈現金黃色，可用來沾牛排、肉片，口感不亞於昂貴的玫瑰鹽。

    嘉義縣中埔鄉社口地區是台灣板栗最大產地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣中埔鄉社口地區是台灣板栗最大產地。（記者蔡宗勳攝）

    板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

    板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

    板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

    板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

    將板粟佈滿尖刺表皮的綠色毬果打落地面再撿拾。（記者蔡宗勳攝）

    將板粟佈滿尖刺表皮的綠色毬果打落地面再撿拾。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鮮採板粟果實飽滿紮實，果肉口感鬆甜。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鮮採板粟果實飽滿紮實，果肉口感鬆甜。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超級細菌有解 研究︰栗子萃取物可減毒降活性
    2021/07/06 14:06

    超級細菌有解 研究︰栗子萃取物可減毒降活性
    提升國中小學生聽說能力 嘉縣中埔鄉聘6外師教英文
    2021/03/23 14:33

    提升國中小學生聽說能力 嘉縣中埔鄉聘6外師教英文

    二高沿線省百萬【景自慢】極景3房新登場
    週末必衝！嘉義博茶會壓軸 全台最美農會玩一波
    2020/11/27 19:39

    週末必衝！嘉義博茶會壓軸 全台最美農會玩一波
    好滋味不必遠求 美「栗」驚奇在台灣
    2017/10/19 08:30

    好滋味不必遠求 美「栗」驚奇在台灣

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播