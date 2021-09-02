嘉義縣中埔鄉「黃金板栗」鮮採上市 農友推薦這吃法更好

新鮮板粟鹽炒後呈現漂亮的金黃色，被稱為「黃金板栗」。（記者蔡宗勳攝）

2021/09/02 11:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉社口地區是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區，目前正值採收期，今年因氣候關係，果實偏小，但甜度口感不受影響，消費者紛紛下訂單，相當搶手。

農友高天賜表示，日治時代，日本人自韓國引進板栗在中埔鄉社口地區試種，但板栗屬於高緯度寒帶作物，在亞熱帶開花結實率不佳而放棄，不過幾顆殘存的板栗愈來愈能適應台灣氣候，結實率慢慢增加，口感也比市售進口板栗來得香甜，開始分苗種植，但以自用和分送親友為主，並未販售。

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高天賜說，由於親朋好友們吃了都讚不絕口，大家認為板栗可以成為經濟作物，開始比較大量的種植，但因耗費人力、管理不易，一直無法擴大面積，目前中埔鄉種植25公頃已是全台最大。

高天賜指出，「糖炒天津栗子」已是刻板印象，這是進口板栗解凍後甜份流失，才要用糖增加其甜味，中埔新鮮板粟則要用鹽炒來帶出其鮮甜原味，粟仁並呈現漂亮的金黃色，所以被稱為「黃金板栗」，消費者買新鮮板栗回家用家用的鹽巴拌抄後，鹽巴會呈現金黃色，可用來沾牛排、肉片，口感不亞於昂貴的玫瑰鹽。

嘉義縣中埔鄉社口地區是台灣板栗最大產地。（記者蔡宗勳攝）

板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

板栗的外型是佈滿尖刺表皮的綠色毬果。（記者蔡宗勳攝）

將板粟佈滿尖刺表皮的綠色毬果打落地面再撿拾。（記者蔡宗勳攝）

中埔鮮採板粟果實飽滿紮實，果肉口感鬆甜。（記者蔡宗勳攝）

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