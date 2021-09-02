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    宜蘭加碼振興觀光！持五倍券住宿最高補助1000元

    宜蘭縣政府配合中央於10月推出振興五倍券，也加碼推出「五告誠意Fun心遊宜蘭」5項觀光振興方案。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府配合中央於10月推出振興五倍券，也加碼推出「五告誠意Fun心遊宜蘭」5項觀光振興方案。（記者林敬倫攝）

    2021/09/02 10:43

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕疫情趨緩，宜蘭縣政府配合中央於10月推出振興五倍券，也加碼推出「五告誠意Fun心遊宜蘭」5項觀光振興方案，包含持五倍券到宜蘭住宿，雙人房加碼補助電子消費抵用券500元，4人房最高補助1000元，消費滿額，就有機會抽中百萬名車等，優惠活動於10月開始至12月止。

    5項振興方案，包含「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿千元抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」與「景區展館門票優惠」。

    「住宿加碼送電子消費抵用券」是縣府與在地合法旅宿業者合作，只要民眾10月起持五倍券到宜蘭住宿1晚，雙人房加碼補助500元電子消費抵用券，4人房補助1000元，可至縣內觀光工廠、休閒農場與餐飲業消費。

    縣府說，「食宿遊購5折起」則整合縣內旅宿、觀光工廠與休閒農場，配合5倍券推出組合優惠，「消費滿千元抽百萬名車」的方案，則可能推出消費滿500元、1000元，甚至1500元就可以抽車，但實際要滿額多少，縣府仍在研議中。

    縣府指出，「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」則是只要旅行社團體旅客，到宜縣指定觀光工廠、休閒農場與夜市等，進行2天1夜的遊程，將補助旅行社每人500元，至於「景區展館門票優惠」，則是武荖坑、生態綠舟等收門票的風景區，將提供門票優惠。

    宜蘭礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會理事長方翠華認為，接下來是旅遊淡季，縣府推出的振興方案，希望能為觀光產業提升至少2成的業績；宜蘭縣旅館同業公會理事長張芳鳴說，9至11月是宜蘭的旅遊淡季，期待縣府的振興方案，能讓淡季不淡。

    縣長林姿妙說，宜蘭縣的觀光旅遊仍以國旅為主，搭配中央五倍券的「五告誠意Fun心遊宜蘭」的振興方案，期盼鼓勵民眾，踴躍到宜蘭消費，帶動宜縣觀光發展。

    宜蘭縣政府配合中央於10月推出振興五倍券，也加碼推出「五告誠意Fun心遊宜蘭」5項觀光振興方案。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府配合中央於10月推出振興五倍券，也加碼推出「五告誠意Fun心遊宜蘭」5項觀光振興方案。（記者林敬倫攝）

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