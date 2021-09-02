集集線二號隧道損壞20公尺 將先拆後建復舊、8個月後通車

集集線二號隧道損壞20公尺，台鐵局表示，將拆除後新建復舊，工程約需8個月時間，完成後就可恢復通車。（圖：台鐵局提供）

2021/09/02 10:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵集集支線集集－車埕站間二號隧道襯砌遭擠壓剝離變形，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，台鐵局表示，受損隧道後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，並進行護坡工程，預估約需8個月才能完成並恢復通車；工程施工期間，集集－車埕站間列車停駛，採公路客運接駁。

今年8月14日台16線公路旁邊坡滑落影響，造成台鐵集集支線集集－車埕站間路線一度中斷，經全力搶修後於8月20日恢復通車，8月26日凌晨4時，台鐵巡查人員量測發現二、三號隧道交界處壁體疑似有變形情形，為確保行車安全，立即封鎖路線進行安全檢查。

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後續經台鐵局會同台灣世曦工程顧問公司及恆康工程顧問公司的大地、結構技師等現場會勘初步研判，該區段隧道穿越山崩與地滑地質敏感區，並鄰近雙冬斷層（第一類活動斷層）屬地質敏感區，二、三號隧道原屬淺覆蓋層，8月25日再受降雨影響，隧道上方原崩坍鬆軟土石再度滑動，堆積在淺覆蓋隧道上方，噴凝土襯砌有部分表層剝落狀況，目前二號隧道襯砌擠壓剝離變形，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，三號隧道則無損壞。

台鐵局表示，經專業顧問公司評估隧道因受滑落土石偏壓導致變形受損及襯砌剝離，屬嚴重損壞無法行車須拆除損壞的隧道進行新建復舊。為免損壞持續擴大，經專業顧問公司評估後，現已完成二號隧道淨空掃描、裂縫計安裝、架設半自動監測站及隧道外地形測量評估，並將進行隧道上方土石清理、山坡坡面整理、上邊坡張力裂縫填補及施作臨時性排水設施，以減輕隧道結構負載，隧道內並將以H型鋼鋼支保加固等緊急處置措施，避免襯砌破裂持續擴大，以維護隧道結構安全，後續預估要8個月才能完成復舊工程並恢復通車。

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