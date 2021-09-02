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    台東工藝設計獎東美館開展 李恒「拾起一片山林」獲首獎

    台東縣政府辦理「2021台東工藝設計獎暨展覽」，首獎為李恒「拾起一片山林」。 （記者黃明堂攝）

    台東縣政府辦理「2021台東工藝設計獎暨展覽」，首獎為李恒「拾起一片山林」。 （記者黃明堂攝）

    2021/09/02 09:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府辦理「2021台東工藝設計獎暨展覽」，在台東美術館舉行決選及展覽，首獎為李恒「拾起一片山林」，獨得獎金16萬元。

    文化處說明，台東工藝設計獎暨展覽為第2年辦理，總獎金達40萬元，邀集專業人士進行兩階段評選，計有133件作品參與線上報名，初選選出27件入圍作品；依據作品的原創性、功能性、品牌價值與發展性評選出首獎李恒「拾起一片山林」（獎金16萬元）、二獎陳君岱「詩與地方」（獎金9萬元）、三獎陳孝帆「洪龍」（獎金6萬元）、佳作3件陳泓安「CATACEAE」、楊千慧「迎賓」、傅遠凡「天才椅」（各獲獎金3萬元），以及市場潛力獎1名陳泓安「CATACEAE」（量產補助10萬元）。即日至9月17日在台東美術館大文創教室展出。

    縣長饒慶鈴指出，縣府近年積極推動各項工藝串流計畫，包括「國際青年工藝設計營隊」、「台東設計師週」等，就是要展現台東之美，近年來也透過工藝設計、文化、歌舞等方式演譯臺東在地特色與慢經濟，也鼓勵創作者運用在地素材、文化元素，為工藝設計注入活力，打造台東成為工藝藝文之都。

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