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    首頁　>　生活

    基隆男打疫苗後裝葉克膜救命 家屬憂高額醫藥費

    詹姓男子打疫苗出現嚴重不良反應，住院1個月仍無法行走，詹妻（左1）哽咽無助。（記者盧賢秀攝）

    詹姓男子打疫苗出現嚴重不良反應，住院1個月仍無法行走，詹妻（左1）哽咽無助。（記者盧賢秀攝）

    2021/09/01 18:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名詹姓男子打了疫苗之後，手腳全麻送醫急救，更一度住加護病房以葉克膜救命，住院1個月家屬為龐大醫療費愁苦。市府副發言人游本明表示，市長林右昌獲悉後感到不捨，指示衛生局等相關單位主動積極協助，也會尋求民間資源協助陪伴他們度過困難。

    詹妻今天指出，她和先生（53歲）在七堵南興市場經營豬肉攤，疫情升溫時政府要求市場攤商必須注射疫苗，夫妻2人預約到診所施打AZ疫苗，返家後先生曾出現發燒症狀，1週後出現手腳麻痺，7月29日到基隆三總急診，30日凌晨轉送內湖三總加護病房，緊急裝葉克膜救命，一直到8月16日才轉入普通病房治療，至今手腳無力無法行，龐大醫療費用也令全家不知道如何是好。

    市府副發言人游本明表示，市長林右昌下午得知後，感到不捨，已指示衛生局、區公所等相關單位主動積極協助，減輕家屬負擔，必要時會尋求民間資源協助陪伴他們度過困難。

    基隆衛生局表示，家屬自訴詹男有三高慢性病，衛生局在8月12日已協助家屬申請藥害救濟，予以關懷，並提報疾病管制署，已列案受理，依規定進行病歷調閱中，以利疾管署審議。

    詹妻要負擔一家老小生計，對先生龐大醫療費十分無助。（記者盧賢秀攝）

    詹妻要負擔一家老小生計，對先生龐大醫療費十分無助。（記者盧賢秀攝）

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