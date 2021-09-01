北市振興加碼推100萬份「熊好券」 須綁定台北通

台北市政府今推出振興加碼方案「台北熊好券」，透過台北通App整合面額1千元的住宿券及面額各100元的饗購、藝文、運動及市集券，總計超過100萬份。（台北市政府提供）

2021/09/01 17:06

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府今推出振興加碼方案「台北熊好券」，透過台北通App整合面額1千元的住宿券，及面額各100元的饗購、藝文、運動及市集券，總計超過100萬份，9月8日起開放北市店家線上登記，月底開放民眾意願登記、擇期抽獎，中獎民眾於今年底前，至合作店家掃描專屬活動QR Code，即可享折扣優惠。

台北市長柯文哲今主持北市防疫記者會表示，中央發放5千元振興券大致定案，北市投入5.4億規劃數位優惠券搭配，針對住宿、餐飲、藝文、運動、市集等5類行業別進行分配，各給予不同面額補助，但確切上線日期及詳細計畫，尚待中央振興方案公佈才能因應，呼籲中央「別今天公布明天上線」。

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台北市政府秘書長陳志銘指出，「台北熊好券」總份數超過100萬份，將提供最高的中獎率鼓勵民眾來台北消費、協助振興受疫情重創的店家；發行數最多的饗購券可用於零售餐飲業，包括享用美食及生活消費；藝文券除可支持藝文相關店家，也可打賞街頭藝人；運動券通用各運動場館；市集券可吃遍台北傳統市場及夜市。

陳志銘說，8日開放店家線上登記成為合作的「熊好店家」，共同響應振興活動；月底則開放所有台北通會員，依意願進行5種券的優先順序登記，由電腦按照志願序線上抽籤，並直接由系統發送至中獎民眾手機，點開票券掃店家專屬QR Code，即可享折扣優惠，鼓勵各地民眾下載台北通搶好康、踴躍來台北遊玩消費。

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