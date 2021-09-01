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    首批BNT疫苗明晨到 陳時中：本月中旬可開打

    BNT疫苗示意圖。（路透）

    BNT疫苗示意圖。（路透）

    2021/09/01 15:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上指出，載運我國的第1批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗飛機起飛，將在明天清晨抵台，最快本月中旬就能先提供給12歲到17歲的學生接種。

    BNT疫苗優先給12歲到17歲的學生接種，由學校造冊並統一接種；第2優先順位為18歲到22歲年輕人，自行上網登記意願並預約時間地點接種。

    陳時中說，一些偏遠地區的學校學生，會由教育部和學校安排，統一帶學生出來接種疫苗。

    至於一開始規劃要接種BNT疫苗要到大醫院，但後來卻開放到各處接種地點。陳時中解釋，一開始BNT疫苗出來後，因為冷鏈需求嚴格，要保存在攝氏零下70幾度，後來經許多研究發現，退冰後維持在攝氏2到8度也可維持31天，就不會要求那麼嚴格了，可以分散很多地點來接種。

    至於第1批BNT疫苗即使明天清晨到，但仍要檢驗14天到本月中旬後才能接種；食藥署研檢組組長王德原說，BNT疫苗的檢驗標準品昨天深夜抵台，但仍需要幾天時間測試，若BNT疫苗明天清晨就來「那也來不及了」，因此第1批疫苗仍需要檢驗14天才能放行，但之後就能7天內完成。

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