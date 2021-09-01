你沒看過！瀕臨絕種 「遊隼的故事」繁殖落巢全紀錄

深澳酋長岩附近遊隼繁殖點。（基隆學會提供）

2021/09/01 15:32

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市深澳酋長岩3隻遊隼幼鳥，先前歷經輪流落巢受傷，在新北市動保處、台灣猛禽研究會、 瑞芳導覽協會及基隆鳥會的努力下，遊隼1家終於團聚。基隆鳥會也將遊隼繁殖、落巢等過程拍攝「遊隼的故事」紀錄片，詳述政府單位、民間志工和保育團體共同合作，守護保育動物的過程。

遊隼在台灣的數量很稀少，是瀕臨絕種的一級保育類，只有在少數地區發現有繁殖點，基隆鳥會和新北市動保處人員發現，深澳酋長岩附近有1遊隼連續5年繁殖成功，今年有3隻幼鳥離巢，特殊的是3隻幼鳥輪流落巢，比較嚴重的是二寶掉落2次，第2次還造成掌骨斷裂，花了近1個月的時間才治好。

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原本鳥會人員還擔心，二寶能不能融入遊隼家族中，沒想到5月25日二寶野放時，他順利飛行繞了酋長岩一大圈，2天後也和親鳥一起生活。

新北市動保處表示，瑞芳導覽協會守護遊隼的工作一直延到8月初，相關人員拍攝了「遊隼的故事」紀錄片，全國首次遊隼的繁殖過程，包括2016年攀岩被遊隼攻擊而曝光、2017年幼鳥墜崖、2020年第二寶落巢自力救濟飛上岩壁的勵志過程等，都收錄在紀錄片中，將擇期發表，也是政府公權力、志工及保育團體合作愛護動物的案例。

深澳酋長岩遊隼幼鳥落巢。（基隆鳥會提供）

遊隼二寶2次落巢摔傷，傷勢治癒後野放。（基隆鳥會提供）

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