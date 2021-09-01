為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    你沒看過！瀕臨絕種 「遊隼的故事」繁殖落巢全紀錄

    深澳酋長岩附近遊隼繁殖點。（基隆學會提供）

    深澳酋長岩附近遊隼繁殖點。（基隆學會提供）

    2021/09/01 15:32

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市深澳酋長岩3隻遊隼幼鳥，先前歷經輪流落巢受傷，在新北市動保處、台灣猛禽研究會、 瑞芳導覽協會及基隆鳥會的努力下，遊隼1家終於團聚。基隆鳥會也將遊隼繁殖、落巢等過程拍攝「遊隼的故事」紀錄片，詳述政府單位、民間志工和保育團體共同合作，守護保育動物的過程。

    遊隼在台灣的數量很稀少，是瀕臨絕種的一級保育類，只有在少數地區發現有繁殖點，基隆鳥會和新北市動保處人員發現，深澳酋長岩附近有1遊隼連續5年繁殖成功，今年有3隻幼鳥離巢，特殊的是3隻幼鳥輪流落巢，比較嚴重的是二寶掉落2次，第2次還造成掌骨斷裂，花了近1個月的時間才治好。

    原本鳥會人員還擔心，二寶能不能融入遊隼家族中，沒想到5月25日二寶野放時，他順利飛行繞了酋長岩一大圈，2天後也和親鳥一起生活。

    新北市動保處表示，瑞芳導覽協會守護遊隼的工作一直延到8月初，相關人員拍攝了「遊隼的故事」紀錄片，全國首次遊隼的繁殖過程，包括2016年攀岩被遊隼攻擊而曝光、2017年幼鳥墜崖、2020年第二寶落巢自力救濟飛上岩壁的勵志過程等，都收錄在紀錄片中，將擇期發表，也是政府公權力、志工及保育團體合作愛護動物的案例。

    深澳酋長岩遊隼幼鳥落巢。（基隆鳥會提供）

    深澳酋長岩遊隼幼鳥落巢。（基隆鳥會提供）

    遊隼二寶2次落巢摔傷，傷勢治癒後野放。（基隆鳥會提供）

    遊隼二寶2次落巢摔傷，傷勢治癒後野放。（基隆鳥會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鳥也懂外帶！他在17樓窗外拍到「珍貴一幕」...網友超嗨
    2021/07/12 15:57

    鳥也懂外帶！他在17樓窗外拍到「珍貴一幕」...網友超嗨
    竹市動物園救傷 保育鳥類遊隼、領角鴞成功野放
    2021/05/16 11:27

    竹市動物園救傷 保育鳥類遊隼、領角鴞成功野放

    亞灣區百億開發 軌道建設擴大購屋圈
    遊隼幼鳥學飛 掉落40公尺獲救
    2021/04/29 05:30

    遊隼幼鳥學飛 掉落40公尺獲救
    深澳漁港玩很大！水舞秀明開演 出海夜釣探秘境
    2019/06/05 19:17

    深澳漁港玩很大！水舞秀明開演 出海夜釣探秘境

    寶璣攜手寶鴻堂 陀飛輪220周年紀念
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播