防疫隔板當開學禮卻跳票 羅東公所允15日前到貨

羅東各校只能先用紙隔板代替。（讀者提供）

2021/09/01 14:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕羅東鎮長吳秋齡於8月24日召開記者會，表示要給鎮內9000名國中小學生TPE材質的防疫隔板，當作開學禮；但今天開學貨仍未到，各校只能先用紙隔板替代，遭鎮代質疑公所政策跳票，還先開記者會，根本是在作秀，欺騙學生與鎮民；吳秋齡回應，開記者會時就有說隔板15日前會到貨，並協調各校開學先用紙隔板或塑膠隔板，沒有欺騙與作秀。

吳秋齡於8月24日的記者會表示，傾聽鎮內各校校長意見後，決定採購1款TPE材質的防疫隔板，給鎮內9000名國中小學生，總經費約100多萬元，希望當學生的開學禮，中午用餐時吃得安心、家長也放心。

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但今天開學首日，防疫隔板卻未到貨，各校只能先用紙隔板或塑膠隔板替代；羅東鎮民代表會副主席邱文生與林意評質疑，公所政策跳票，開記者會根本是在作秀，不但欺騙學生與鎮民，更讓學校為難，要採購隔板也不是，不採購也不是。

前縣議員薛呈懿也關心此案，表示接獲家長反應，公所的美意，到了開學才知道學生無法即時獲得，反而造成更多困擾，她質疑，公所明明準備不及還做新聞佔便宜，這樣的決策過程與行政效率，顯然很有問題。

吳秋齡回應，代表會可能不清楚，在記者會那天就有說，因為8月才完成招標，9000份隔板要等到15日才會到貨，在那之前只能請各校先用紙隔板或塑膠隔板替代。吳秋齡說，因為現在防疫期間，全國都在搶隔板，原本羅東鎮隔板到貨時間要延到9月底，是她極力爭取，要求廠商於15日前到貨，讓孩子早日獲得完善的保護。

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羅東鎮長吳秋齡於8月24日召開記者會，表示要給鎮內9000名國中小學生TPE材質的防疫隔板，當作開學禮，但學生開學卻收不到。（羅東鎮公所提供）

羅東鎮長吳秋齡於8月24日召開記者會，表示要給鎮內9000名國中小學生TPE材質的防疫隔板，當作開學禮，但學生開學卻收不到。（羅東鎮公所提供）

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